Раввины рассказали Зеленскому, что результаты выборов Президента подтвердили отсутствие в Украине антисемитизма

6 мая в Киеве состоялась встреча представителей Совета раввинов Украины с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщила пресс-служба главного раввина Украины на странице в Facebook.

В ходе беседы главные раввины различных регионов страны, представляющие почти полумиллионную еврейскую общину Украины, рассказали Президенту о еврейской жизни в Украине, о достопримечательностях, особенностях и достижениях своих регионов. Президента познакомили с работой социальных и образовательных еврейских учреждений в Украине, а также обсудили с ним вопросы, связанные с иными еврейскими учреждениями и институциями страны.

В ходе встречи особо было подчеркнуто, что в современной Украине антисемитизма нет, и результаты президентских выборов это подтверждают, однако успокаиваться рано и руководству страны необходимо держать руку на пульсе, пресекая любые попытки взорвать межнациональное согласие.

В завершение встречи раввины заверили, что приложат все усилия, дабы помочь Президенту сделать Украину мирной и процветающей страной.

Зеленский и раввины. Фото: facebook/Chief rabbi of Ukraine - Головний Рабин України

Как сообщали Українські Новини, ранее главный раввин Украины попросил продлить голосование на выборах Президента из-за Песаха.

Позже ЦИК ответил главному раввину Украины о продлении голосования на выборах Президента из-за Песаха.