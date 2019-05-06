подписаться на рассылку
26.35 26.8
29.3 30
˟
06 мая 2019, понедельник, 17:01 621
Транспорт 2019-05-06T17:11:02+03:00
Українські Новини
1 500 вылетов и треть миллиона пассажиров: аэропорт Ярославского огласил итоги 4 месяцев

1 500 вылетов и треть миллиона пассажиров: аэропорт Ярославского огласил итоги 4 месяцев

Международный аэропорт
Международный аэропорт "Харьков". Фото: пресс-служба

Благодаря открытию новых международных регулярных рейсов Международному аэропорту "Харьков", входящему в группу DCH украинского бизнесмена Ярославского, удалось почти на две трети увеличить объемы пассажиропотока по итогам апреля в сравнении с показателями аналогичного месяца прошлого года.

"Международный пассажиропоток аэропорта "Харьков" в апреле составил 75,5 тыс. человек. Это на 57% больше, чем в апреле прошлого года, когда показатель был на уровне 48,1 тыс. Учитывая также внутренние перелеты, услугами аэропорта в апреле воспользовались 92,9 тыс. пассажиров - это на 43% больше, чем в апреле прошлого года", - сообщила пресс-служба Международного аэропорта "Харьков" о показателях прироста пассажиропотока.

Число вылетов воздушных судов из аэропорта Ярославского по итогам первых четырех месяцев текущего года достигло почти полутора тысяч, из которых немногим менее тысячи — на международных направлениях. Рост пассажиропотока за этот же период составил 33%: с января по апрель включительно харьковский международный аэропорт обслужил свыше 314 тыс. путешественников на международных и внутренних направлениях.

Компания-оператор Международного аэропорта "Харьков" "Нью Системс АМ", входящая в группу DCH Ярославского, отметила несколько знаковых апрельских событий в развитии воздушных ворот города: официальный старт продаж билетов на прямые регулярные сообщения "Харьков - Париж", а также возобновление после зимнего перерыва приема широкофюзеляжных воздушных судов. Одним из ярких праздничных событий апреля для международного аэропорта "Харьков" стало прибытие сюда фирменного брендированного самолета футбольного клуба "Шахтер".

Топ-направлениями апреля среди путешественников стали Шарм-Эль-Шейх, Киев, Стамбул, Вена и Варшава. Стремительно набирают популярность открытые в марте прямые регулярные перелеты из Харькова в Рим и Милан.

Владимир Васильченко, генеральный директор компании-оператора Международного аэропорта "Харьков" "Нью Системс АМ", анонсировал существенное расширение в текущем году географии прямого сообщения со странами Европы, ключевыми туристическими центрами и крупнейшими авиационными хабами: харьковский аэропорт, входящей в группу DCH Ярославского ведет переговоры с новыми авиаперевозчиками, а также о расширении маршрутной сети с действующими. Это поможет привлечь дополнительные инвестиции в развитие авиационной отрасли, окажет позитивное влияние на расширение международных культурных и деловых связей Харькова.

Международный аэропорт "Харьков" – один из ключевых инфраструктурных объектов "первой столицы" Украины и харьковского региона. Инвестиции в его реконструкцию предоставила группа компаний DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского в рамках подготовки ключевых инфраструктурных объектов Харькова к проведению Чемпионата Европы по футболу в 2012 году (Евро-2012). Инвестиции бизнесмена в проект, включая строительство нового аэровокзального комплекса и реконструкцию старого, составили свыше 107 млн долларов. Государство инвестировало сопоставимую сумму в реконструкцию принадлежащего ему аэродрома.

Стремительное расширение сети внутренних и международных регулярных авиасообщений позволило харьковскому аэропорту по итогам 2018 года установить новые исторические рекорды. За год услугами международного аэропорта "Харьков" воспользовались около 1 млн путешественников. В 2018 году международный аэропорт "Харьков" открыл 6 новых регулярных рейсов в Лондон, Вену, Дортмунд, Катовице, Гданьск и Вроцлав, а также сезонные рейсы в Тбилиси, Батуми, Милан, Барселону, Римини и Бургас. Общее число вылетов на международных авиарейсах в 2018 году достигло 3 139, по интенсивности обслуживания взлетов-посадок воздушных судов международный аэропорт "Харьков" входит в ТОП-5 воздушных ворот Украины.

Среди авиакомпаний, осуществляющих регулярные международные авиарейсы из Харькова, лидеры международных пассажирских авиаперевозок - Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, Ryanair, LOT, МАУ, SkyUp и многие другие.

Больше новостей о: Александр Ярославский Международный аэропорт "Харьков" DCH Group

Архив
Новости
Российские нефтяные компании пытаются получить разрешения на экспорт топлива в Украину 18:20
Луценко на коленях просил Порошенко назначить его генпрокурором, - Шокин 18:16
Зеленский попросил раввинов помочь наладить диалог с жителями Донбасса и Крыма 17:58
Макрофинансовая помощь ЕС зависит от своевременной реализации энергореформы, – Щелкунов 17:39
24 населенных пункта обесточены из-за непогоды во Львовской области 17:30
больше новостей
Петр Порошенко. Фото: сайт Президента Украины
Порошенко вызвали на допрос в ГПУ на 7 мая 14:14
Ирина и Юрий Луценко.
Летели бизнес-классом: семью Луценко в элитных брендах заметили в аэропорту Рима 21:20
Посреди ночи в Киев придет мощная гроза с юго-запада, - синоптик 00:18 Карта
Сегодня Антипасха: традиции и значение праздника 06:10
Секретарь Ровенского горсовета Паладийчук задекларировал 67,8 тыс. долларов и 17,9 тыс. евро в личном сейфе 21:18
больше новостей
Петр Порошенко. Фото: сайт Президента Украины
Порошенко вызвали на допрос в ГПУ на 7 мая 14:14
Смертельное ДТП под Винницей.
В смертельном ДТП в Винницкой области погибли четыре человека 15:55
Посреди ночи в Киев придет мощная гроза с юго-запада, - синоптик 00:18 Карта
В команде Зеленского планируют обязать всех украинцев сдавать налоговые декларации 14:20
Добавки кальция не помогут от ломких волос и ногтей, но помогут добавки цинка, - Супрун 22:50
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok