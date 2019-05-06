1 500 вылетов и треть миллиона пассажиров: аэропорт Ярославского огласил итоги 4 месяцев

Благодаря открытию новых международных регулярных рейсов Международному аэропорту "Харьков", входящему в группу DCH украинского бизнесмена Ярославского, удалось почти на две трети увеличить объемы пассажиропотока по итогам апреля в сравнении с показателями аналогичного месяца прошлого года.

"Международный пассажиропоток аэропорта "Харьков" в апреле составил 75,5 тыс. человек. Это на 57% больше, чем в апреле прошлого года, когда показатель был на уровне 48,1 тыс. Учитывая также внутренние перелеты, услугами аэропорта в апреле воспользовались 92,9 тыс. пассажиров - это на 43% больше, чем в апреле прошлого года", - сообщила пресс-служба Международного аэропорта "Харьков" о показателях прироста пассажиропотока.

Число вылетов воздушных судов из аэропорта Ярославского по итогам первых четырех месяцев текущего года достигло почти полутора тысяч, из которых немногим менее тысячи — на международных направлениях. Рост пассажиропотока за этот же период составил 33%: с января по апрель включительно харьковский международный аэропорт обслужил свыше 314 тыс. путешественников на международных и внутренних направлениях.

Компания-оператор Международного аэропорта "Харьков" "Нью Системс АМ", входящая в группу DCH Ярославского, отметила несколько знаковых апрельских событий в развитии воздушных ворот города: официальный старт продаж билетов на прямые регулярные сообщения "Харьков - Париж", а также возобновление после зимнего перерыва приема широкофюзеляжных воздушных судов. Одним из ярких праздничных событий апреля для международного аэропорта "Харьков" стало прибытие сюда фирменного брендированного самолета футбольного клуба "Шахтер".

Топ-направлениями апреля среди путешественников стали Шарм-Эль-Шейх, Киев, Стамбул, Вена и Варшава. Стремительно набирают популярность открытые в марте прямые регулярные перелеты из Харькова в Рим и Милан.

Владимир Васильченко, генеральный директор компании-оператора Международного аэропорта "Харьков" "Нью Системс АМ", анонсировал существенное расширение в текущем году географии прямого сообщения со странами Европы, ключевыми туристическими центрами и крупнейшими авиационными хабами: харьковский аэропорт, входящей в группу DCH Ярославского ведет переговоры с новыми авиаперевозчиками, а также о расширении маршрутной сети с действующими. Это поможет привлечь дополнительные инвестиции в развитие авиационной отрасли, окажет позитивное влияние на расширение международных культурных и деловых связей Харькова.

Международный аэропорт "Харьков" – один из ключевых инфраструктурных объектов "первой столицы" Украины и харьковского региона. Инвестиции в его реконструкцию предоставила группа компаний DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского в рамках подготовки ключевых инфраструктурных объектов Харькова к проведению Чемпионата Европы по футболу в 2012 году (Евро-2012). Инвестиции бизнесмена в проект, включая строительство нового аэровокзального комплекса и реконструкцию старого, составили свыше 107 млн долларов. Государство инвестировало сопоставимую сумму в реконструкцию принадлежащего ему аэродрома.

Стремительное расширение сети внутренних и международных регулярных авиасообщений позволило харьковскому аэропорту по итогам 2018 года установить новые исторические рекорды. За год услугами международного аэропорта "Харьков" воспользовались около 1 млн путешественников. В 2018 году международный аэропорт "Харьков" открыл 6 новых регулярных рейсов в Лондон, Вену, Дортмунд, Катовице, Гданьск и Вроцлав, а также сезонные рейсы в Тбилиси, Батуми, Милан, Барселону, Римини и Бургас. Общее число вылетов на международных авиарейсах в 2018 году достигло 3 139, по интенсивности обслуживания взлетов-посадок воздушных судов международный аэропорт "Харьков" входит в ТОП-5 воздушных ворот Украины.

Среди авиакомпаний, осуществляющих регулярные международные авиарейсы из Харькова, лидеры международных пассажирских авиаперевозок - Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, Ryanair, LOT, МАУ, SkyUp и многие другие.