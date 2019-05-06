Во Львове и области "заминировали" торговые центры

Полиция 6 мая начала расследовать ложное сообщение о минировании торгового центра во Львове на ул. Городокской и одного из крупнейших торговых центров во Львовской области в селе Сокольники. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Главного управления Национальной полиции во Львовской области.\r\nПо его словам, сообщение о минировании ТЦ поступило около 12:00.\r\nАноним не выдвигал требования, которые могли бы не допустить взрыв.\r\nНа место события прибыли взрывотехники и сотрудники полиции.\r\nПроводилась эвакуация людей.\r\nВзрывчатка не была обнаружена.\r\nПо факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса.\r\nСанкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до шести лет.\r\nТакже взрывчатка не обнаружена в 8 отелях, сообщение о минировании которых поступило в полицию утром.\r\nВедутся поиски анонима.\r\nКак сообщали Українські Новини, неизвестный в понедельник сообщил о минировании 8 отелей во Львове.