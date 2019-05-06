Во Львове и области "заминировали" торговые центры

Полиция 6 мая начала расследовать ложное сообщение о минировании торгового центра во Львове на ул. Городокской и одного из крупнейших торговых центров во Львовской области в селе Сокольники. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По его словам, сообщение о минировании ТЦ поступило около 12:00.

Аноним не выдвигал требования, которые могли бы не допустить взрыв.

На место события прибыли взрывотехники и сотрудники полиции.

Проводилась эвакуация людей.

Взрывчатка не была обнаружена.

По факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Также взрывчатка не обнаружена в 8 отелях, сообщение о минировании которых поступило в полицию утром.

Ведутся поиски анонима.

Как сообщали Українські Новини, неизвестный в понедельник сообщил о минировании 8 отелей во Львове.