Дело против Кулика снова не смогли закрыть из-за отмены ответственности за незаконное обогащение

Голосеевский районный суд Киева продолжит рассмотрение обвинительного акта в отношении прокурора Генеральной прокуратуры Константина Кулика в незаконном обогащении, несмотря на отмену уголовной ответственности за преступление.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук.\r\nПо его словам, суд пока рассматривает ходатайства сторон.\r\nОн отметил, что Кулик настаивает на оправдательном приговоре, но по этому поводу есть трудности, поскольку в приговоре (даже если он оправдательный) надо указать закон об уголовной ответственности, а такого закона уже не существует.\r\nКак сообщали Українськi Новини, НАБУ завершило расследование недекларирования мэром Одессы имущества и денег.\r\nСуд не смог закрыть дело против Кулика из-за отмены уголовной ответственности за незаконное обогащение.\r\nТем временем, бывший военный прокурор Кулик заработал более миллиона гривен за время расследования против него.