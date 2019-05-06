Дело против Кулика снова не смогли закрыть из-за отмены ответственности за незаконное обогащение

Голосеевский районный суд Киева продолжит рассмотрение обвинительного акта в отношении прокурора Генеральной прокуратуры Константина Кулика в незаконном обогащении, несмотря на отмену уголовной ответственности за преступление.

Об этом Українським Новинам сообщил заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук.

По его словам, суд пока рассматривает ходатайства сторон.

Он отметил, что Кулик настаивает на оправдательном приговоре, но по этому поводу есть трудности, поскольку в приговоре (даже если он оправдательный) надо указать закон об уголовной ответственности, а такого закона уже не существует.

Как сообщали Українськi Новини, НАБУ завершило расследование недекларирования мэром Одессы имущества и денег.

Суд не смог закрыть дело против Кулика из-за отмены уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Тем временем, бывший военный прокурор Кулик заработал более миллиона гривен за время расследования против него.