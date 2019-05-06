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06 мая 2019, понедельник, 14:21 212
Шоу-бизнес 2019-05-06T16:15:02+03:00
Українські Новини
Зинаида Кубарь представит видео в рамках 58-й Венецианской биеннале

Зинаида Кубарь представит видео в рамках 58-й Венецианской биеннале

"Путешествуя по небу/Dakini".

Видео Зинаиды Кубарь "Путешествуя по небу/Dakini" отобрано проектом Personal Structures в рамках 58-й Венецианской биеннале. Работа будет представлена ​​для зрителей в Palazzo Bembo, Riva del Carbon 4793, Венеция, Италия (70 м от моста Риальто на Гранд канале) с 11 мая по 24 ноября.

"Этой работой я пытаюсь обратиться к современным и вневременных проблем путем объединения универсального культурного кода с мудростью традиций моей родной Украины", - отмечает художница. "В проекте я размышляю о женской духовности и трансформации, обусловленные временем и неизбежностью. Главная героиня изображается на трех различных этапах ее жизни: маленькая девочка, зрелая женщина, которая готова отдавать свою материнскую энергию и любовь, и пожилая женщина с ее мудростью и принятием. После этого женщина отходит".

"Путешествуя по небу/Dakini" является второй работой Зинаиды Кубарь в рамках Венецианской биеннале. В 2015 году художница представила проект "Черное ожерелье/Black Beads".

  • Дакини - это женское медитативное божество, энергетическое бытия женского пола в тибетском буддизме. Дакини связанные с мудростью, знанием и интуицией. Само слово дакини можно перевести как "та, что идет по небу". По сравнению с украинской культурой, женщина имеет особое значение и от рождения до конца жизни трансформирует сакральную енергию.
  • Проект представлен при поддержке кураторского бюро Hagoromo Projects (США) www.hagoromoprojects.com

Об авторе

Зинаида Кубарь - украинская художница, ориентированная на образы и мифы, которые бытуют вокруг женских вопросов, и женской идентичности как в украинской, так и в мировой культуре.

Она входит в арт-сообществе Con Artist Collective (Нью-Йорк, США) и Food of War, международный арт-коллектив независимых художников. Зинаида принимала участие как фасилитатор в Marina Abramovic: In Residence (Kaldor Public Art Project, Австралия).

Кроме того, Зинаида является основателем и директором ArtRehub, волонтерской инициативы, которая оказывает психологическую арт-реабилитации для тех, кто получил глубокую психологическую травму, прежде всего во время войны, которая до сих пор продолжается в Украине.

Открытие состоится 9-10 мая. Встреча с автором проекта Зинаидой Кубарь: 10 мая в 11:00.

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