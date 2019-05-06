Западные партнеры требуют ускорить реформирование рынка электроэнергии, – американское издание Politico

Страны Европейского Союза (ЕС), международные финансовые организации, - официальные кредиторы Украины, а также Агентство США по международному развитию призывают Украину ускорить и улучшить работу по реформированию рынка электроэнергии (соответствующие обязательства Украина взяла 2 года тому назад).

Об этом идет речь в их общем письме, утверждает ведущее американское издание Politico, пишет "Обозреватель".

"В письме к украинскому премьер-министру Владимиру Гройсману от 17 апреля подписанты поделились опасениями относительно выполнения закона ("О рынке электрической энергии"). Закон, принятый в 2017 году, имеет целью внедрить конкурентный рынок электроэнергии с 1 июля 2019 года. Однако, лишь за два месяца до конечного срока, "много важных операционных деталей остаются не установленными".

В письме призывают Регулятора энергетики страны и министерство "как можно быстрее созвать заседание координационного центра, чтобы критически пересмотреть состояние внедрения новой рыночной модели, определить ключевые препятствия и обязать ответственных их решить".

Напомним, с 1 июля текущего года планируется введение нового рынка электрической энергии в Украине, который имплементирует нормы Третьего энергопакета ЕС. От своевременного введения рынка зависит, получит ли Украина макро финансовую помощь в размере 500 млн евро от ЕС в 2019 году.