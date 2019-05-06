НАБУ и команда Коломойского готовят совместные действия по делу "Роттердам+", - Корольчук

В ближайшее время состоится активизация дела "Роттердам+", что объясняется совпадением интересов директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника и владельца группы "Приват" Игоря Коломойского. Об этом со ссылкой на собственные источники заявил член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук на своей странице в Facebook.\r\n"Уже очевидно, что энергетическая стратегия новой власти будет вращаться вокруг отмены формулы "Роттердам плюс" и рынка электроэнергии. Позиция … заключается в том, что формулу нужно ликвидировать, а рынок - разогнать или отложить. Для чего это делается? Скорее всего, мы увидим попытку вернуть время назад в прошлое и возобновить ручное регулирование тарифов. А возможно, даже будет реализована идея поддержки национального производителя и льготных тарифов", - отметил эксперт.\r\nОн напомнил, что в команде президента Зеленского настаивают на отмене рынке электроэнергии, а народный депутат Виктория Войцицкая подняла тему перехода на формулу "0,9 Роттердам".\r\nВ то же время, по мнению Корольчука, отменить формулу решением парламента или суда проблематично, поскольку несколько судебных решений подтверждают ее обоснованность. Но можно попробовать отменить "Роттердам+" руками НАБУ.\r\n"Бизнес-логика Коломойского заключается в том, чтобы разбить формулу "Роттердам плюс" уголовным делом, а заодно - поквитаться со старыми врагами, которые не только лишили его льготных тарифов на электроэнергию, но и отобрали любимый банк. Собственно, по делу "Роттердам плюс" интересы Сытника и Коломойского совпали. Сытнику нужна быстрая и громкая победа. За последние три месяца по его имиджу наносили сокрушительные удары: соучастие сотрудников НАБУ в коррупционных схемах в "Укроборонпроме", провал расследования схем Кононенко в энергетике (дело "Энергосети"), обвинения самого Сытника в получении взятки, скандал со сливом материалов, которые могли дискредитировать Трампа перед выборами в США", - отмечает эксперт.\r\nПо информации Корольчука, в ближайшее время планируется активизация расследования дела "Роттердам+" в НАБУ. Эксперт напомнил, что зимой этого года директор бюро Артем Сытник заявил о передаче материалов по "Роттердам+" на судебную экспертизу, которая может длиться годами. Но во время встречи между представителем Зеленского Андреем Богданом, который одновременно является юристом Коломойского, и руководством НАБУ достигнута договоренность об "ускорения" этого процесса.\r\n"Как известно, НАБУ Сытника уперлось в экспертизы - ни один экспертный институт не дает отрицательного заключения по формуле. Например, Институт экономики и прогнозирования НАН Украины, в котором НАБУ заказывало исследование, прямо говорит об обоснованности формулы. Поэтому встреча Андрея Богдана и Сытника имела вполне практическую цель. Следствием может быть традиционно "правильный" результат в виде новой "самой-самой лучшей" экспертизы, которую НАБУ получит от истинных патриотов Украины. Возможно, мы даже станем свидетелями, как мнение может измениться на 180 градусов, что даст необходимый математический результат и нужные выводы. И это позволит структуре Сытника обеспечить и сформулировать юридически и политически выверенное обвинение. По данным моих источников, НАБУ скоро выйдет из летаргического сна. И обществу показательно продемонстрируют ряд громких "маски-шоу", - отметил Корольчук.\r\nНапомним, журналисты-расследователи выяснили, что в начале апреля 2019 адвокат Игоря Коломойского Андрей Богдан встречался с директором НАБУ Артемом Сытником.