НАБУ і команда Коломойського готують спільні дії у справі "Роттердам+", - Корольчук

Найближчим часом відбудеться активізація справи "Роттердам+", що пояснюється збігом інтересів директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника та власника групи "Приват" Ігоря Коломойського. Про це з посиланням на власні джерела заявив член наглядової ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук на своїй сторінці у Facebook.

"Уже очевидно, що енергетична стратегія нової влади буде крутитися навколо скасування формули "Роттердам плюс" і ринку електроенергії. Позиція … полягає у тому, що формулу потрібно ліквідувати, а ринок - розігнати або відкласти. Для чого таке робити? Скоріше за все, ми побачимо спробу повернути час назад у минуле і відновити ручне регулювання тарифами. А можливо, навіть буде реалізована ідея підтримки національного виробника і пільгових тарифів", - зазначив експерт.

Він нагадав, що у команді президента Зеленського наполягають на скасуванні ринку електроенергії, а народний депутат Вікторія Войціцька порушила тему переходу на формулу "0,9 Роттердам".

Водночас, на думку Корольчука, скасувати формулу через рішення парламенту чи суду проблематично, оскільки кілька судових рішень підтверджують її обґрунтованість. Але можна спробувати скасувати "Роттердам+" руками НАБУ.

"Бізнес-логіка Коломойського полягає у тому, щоб розбити формулу "Роттердам плюс" через кримінальну справу, а заодно - поквитатися зі старими ворогами, які не тільки позбавили його пільгових тарифів на електроенергію, а й відібрали улюблений банк. Власне, у справі "Роттердам плюс" інтереси Ситника і Коломойського збіглися. Ситнику потрібна швидка і гучна перемога. За останні три місяці по його іміджу завдавали нищівних ударів: співучасть співробітників НАБУ в корупційних схемах в "Укроборонпром", провал розслідування схем Кононенка в енергетиці (справа "Енергомережі"), звинувачення самого Ситника в отриманні хабара, скандал зі зливом матеріалів, які могли дискредитувати Трампа перед виборами в США", - наголошує експерт.

За інформацією Корольчука, найближчим часом планується активізація розслідування справи "Роттердам+" у НАБУ. Експерт нагадав, що взимку цього року директор бюро Артем Ситник заявив про передачу матеріалів щодо "Роттердам+" на судову експертизу, яка може тривати роками. Але під час зустрічі між представником Зеленського Андрієм Богданом, який одночасно є юристом Коломойського, і керівництвом НАБУ досягнуто домовленості про "пришвидшення" цього процесу.

"Як відомо, НАБУ Ситника вперлося в експертизи - жоден експертний інститут не дає негативного висновку щодо формули. Наприклад, Інститут економіки та прогнозування НАН України, де НАБУ замовляло дослідження, прямо говорить про обґрунтованість формули. Тому зустріч Андрія Богдана та Ситника мала цілком практичну мету. Наслідком може бути традиційно "правильний" результат у вигляді нової "най-найкращої" експертизи, яку НАБУ отримає від істинних патріотів України. Можливо, ми навіть станемо свідками, як думка може змінитися на 180 градусів, що дасть необхідний математичний результат і потрібні висновки. І це дозволить структурі Ситника забезпечити і сформулювати юридично і політично вивірене обвинувачення. За даними моїх джерел, НАБУ скоро вийде з летаргічного сну. І суспільству показово продемонструють ряд гучних "маски-шоу", - зазначив Корольчук.

Нагадаємо, журналісти-розслідувачі з’ясували, що на початку квітня 2019 року адвокат Ігоря Коломойського Андрій Богдан зустрічався з директором НАБУ Артемом Ситником.