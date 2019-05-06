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06 мая 2019, понедельник, 11:00 1031
Происшествия 2019-05-06T11:26:37+03:00
Українські Новини
В Киеве возле "Черниговской" колеи затопило водой: трамваи остановились

В Киеве возле "Черниговской" колеи затопило водой: трамваи остановились

В понедельник, 6 мая, в Киеве остановились трамваи маршрутов  №22, 28, 33, 35, которые ездят по улице Хоткевича и Краковской в направлении станции метро "Лесная" и ДВРЗ. Это связано с тем, что трамвайные колеи затопило водой.

Транспорт сбился с графика в 08:50. Об этом Информатор сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевпасстранса.

Колеи затопило водой в результате прорыва канализационной системы. На место уже вызвали соответствующую службу, которая устранит аварию. Советуем пассажирам учитывать случившееся в планировании утреннего маршрута.

Движение трамваев восстановили в 10:00. Но транспорт курсирует с отклонением от графика.

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