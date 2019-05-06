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06 мая 2019, понедельник, 10:17 445
Экономика 2019-05-06T10:23:54+03:00
Українські Новини
"Нефтегаз" заплатит своей швейцарской "дочке" почти €700 тыс. за право почитать свои отчеты

"Нефтегаз" заплатит своей швейцарской "дочке" почти €700 тыс. за право почитать свои отчеты

Нефтегаз. Фото: minenergo
Нефтегаз. Фото: minenergo

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" намерена договорится со своей дочерней компанией Naftogaz Trading Europe SA (Швейцария) о предоставлении прав на использование 2 отчетов, касающихся преобразования организации за 687,25 тыс. евро.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українські Новини.

Согласно тендерной документации, предметом закупки является предоставление прав на пользование объектами права интеллектуальной собственности по отчетам "Kick off and scale up of Naftogaz Organization Transformation - People" и "Naftogaz Organization Transformation - Culture".

Срок предоставления услуг до 31 декабря.

Naftogaz Trading Europe является дочерней компанией "Нефтегаза" и зарегистрирована в Женеве (Швейцария).

В совет директоров Naftogaz Trading Europe входят Юрий Витренко (исполнительный директор "Нефтегаза"), Владимир Томаш и Ирина Михайленко.

В 2016 году "Нефтегаз" изменил название дочерней швейцарской Naftogaz Overseas на Naftogaz Trading Europe.

Как сообщали Українські Новини, ранее "Нефтегаз" заплатил своей швейцарской "дочке" почти 2 млн евро за право почитать отчеты о самом себе.

Также в 2019 "Нефтегаз" хочет увеличить прибыль в 6,5 раз до 91 млрд гривен.

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