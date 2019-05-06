"Нефтегаз" заплатит своей швейцарской "дочке" почти €700 тыс. за право почитать свои отчеты

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" намерена договорится со своей дочерней компанией Naftogaz Trading Europe SA (Швейцария) о предоставлении прав на использование 2 отчетов, касающихся преобразования организации за 687,25 тыс. евро.\r\nОб этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українські Новини.\r\nСогласно тендерной документации, предметом закупки является предоставление прав на пользование объектами права интеллектуальной собственности по отчетам "Kick off and scale up of Naftogaz Organization Transformation - People" и "Naftogaz Organization Transformation - Culture".\r\nСрок предоставления услуг до 31 декабря.\r\nNaftogaz Trading Europe является дочерней компанией "Нефтегаза" и зарегистрирована в Женеве (Швейцария).\r\nВ совет директоров Naftogaz Trading Europe входят Юрий Витренко (исполнительный директор "Нефтегаза"), Владимир Томаш и Ирина Михайленко.\r\nВ 2016 году "Нефтегаз" изменил название дочерней швейцарской Naftogaz Overseas на Naftogaz Trading Europe.\r\nКак сообщали Українські Новини, ранее "Нефтегаз" заплатил своей швейцарской "дочке" почти 2 млн евро за право почитать отчеты о самом себе.\r\nТакже в 2019 "Нефтегаз" хочет увеличить прибыль в 6,5 раз до 91 млрд гривен.