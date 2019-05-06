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06 мая 2019, понедельник, 06:55 223 Пресс-релиз
Спорт 2019-05-06T06:55:01+03:00
Українські Новини
Кубок Украины по футболу перед финалом увидят тысячи юных болельщиков, - Костюченко

Кубок Украины по футболу перед финалом увидят тысячи юных болельщиков, - Костюченко

"В преддверии финального матча розыгрыша Кубка Украины по футболу сезона 2018-19 годов ФФУ организовала специальный тур одного из главных трофеев отечественного футбола по городам страны. Это оригинальное путешествие реликвии направлено, в первую очередь, на популяризацию самой знаменитой на планете игры среди детей и подростков". Об этом в комментарии Українським Новинам сообщил первый вице-президент отечественной Национальной футбольной ассоциации Вадим Костюченко.

По словам спортивного чиновника, в связи с тем, что финал турнира нынешнего сезона пройдёт в столице украинского козачества, маршрут своеобразной кубковой эстафеты был составлен по Запорожской области. Сначала приз был презентован широкой публике в Бердянске на стадионе "Энергия".

Затем трофей отправился в Мелитополь, где он стал главным экспонатом на арене "Спартак". И, безусловно, с ним познакомятся все желающие болельщики и в Запорожье.

"Для местных любителей футбола разных возрастов  это событие стало настоящим праздником, а от желающих увидеть награду, сфотографироваться с ней и почувствовать себя настоящей футбольной звездой, не было отбоя", - констатировал Вадим Костюченко.

По его словам, воочию увидеть знаменитый трофей и прикоснуться к нему приходили целыми футбольными классами и спортивными командами.

Напомним, что финал Кубка Украины, сезона 2018-19 пройдет 15 мая на "Славутич Арене" в Запорожье между действующим обладателем, донецким "Шахтером" и главной сенсацией всего розыгрыша перволиговым ФК "Ингулец".

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