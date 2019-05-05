У смертельній ДТП у Вінницькій області загинули чотири людини

У Вінницькій області зіткнулися автомобілі Mazda і Fiat Doblo, внаслідок чого чотири пасажири легковика загинули на місці аварії, обидва водії госпіталізовані.\r\nПро це повідомляє прес-служба Нацполиции області.\r\nЯк повідомляється, інцидент стався на трасі М-21 Житомир - Могилів-Подільський" у с. Жежелів Козятинського району.\r\nЗа попередньою інформацією, автомобіль Mazda, рухаючись у бік Вінниці, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Fiat Doblo.\r\nУнаслідок дорожньо-транспортної пригоди на місці події загинули дві пасажирки Mazda, 1976 і 1998 р. н., жительки Київської області, і пасажири Fiat Doblo - чоловік і жінка, 1944 та 1945 р. н., жителі м. Гайсин Вінницької області.\r\nОбох водіїв – 29-річного жителя Київської області, який перебував за кермом Mazda, і 42-річну жительку м. Гайсин, яка кермувала Fiat Doblo, – з тілесними ушкодженнями різного характеру у важкому стані доправлено до Козятинської районної лікарні.\r\nВідкрито кримінальну справу за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть кількох осіб" (ч. 3 ст. 286 ККУ).\r\nТаке правопорушення карається позбавленням волі на строк до 10 років.\r\nТриває слідство.\r\n\r\n\r\nСмертельне ДТП під Вінницею. \r\n