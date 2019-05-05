У смертельній ДТП у Вінницькій області загинули чотири людини

У Вінницькій області зіткнулися автомобілі Mazda і Fiat Doblo, внаслідок чого чотири пасажири легковика загинули на місці аварії, обидва водії госпіталізовані.

Про це повідомляє прес-служба Нацполиции області.

Як повідомляється, інцидент стався на трасі М-21 Житомир - Могилів-Подільський" у с. Жежелів Козятинського району.

За попередньою інформацією, автомобіль Mazda, рухаючись у бік Вінниці, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Fiat Doblo.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди на місці події загинули дві пасажирки Mazda, 1976 і 1998 р. н., жительки Київської області, і пасажири Fiat Doblo - чоловік і жінка, 1944 та 1945 р. н., жителі м. Гайсин Вінницької області.

Обох водіїв – 29-річного жителя Київської області, який перебував за кермом Mazda, і 42-річну жительку м. Гайсин, яка кермувала Fiat Doblo, – з тілесними ушкодженнями різного характеру у важкому стані доправлено до Козятинської районної лікарні.

Відкрито кримінальну справу за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть кількох осіб" (ч. 3 ст. 286 ККУ).

Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк до 10 років.

Триває слідство.

Смертельне ДТП під Вінницею.