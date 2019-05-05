підписатися на розсилку
26.35 26.8
29.3 30
˟
05 травня 2019, неділя, 15:55 8
Події 2019-05-05T16:30:02+03:00
Українські Новини
У смертельній ДТП у Вінницькій області загинули чотири людини

У смертельній ДТП у Вінницькій області загинули чотири людини

У Вінницькій області зіткнулися автомобілі Mazda і Fiat Doblo, внаслідок чого чотири пасажири легковика загинули на місці аварії, обидва водії госпіталізовані.

Про це повідомляє прес-служба Нацполиции області.

Як повідомляється, інцидент стався на трасі М-21 Житомир - Могилів-Подільський" у с. Жежелів Козятинського району.

За попередньою інформацією, автомобіль Mazda, рухаючись у бік Вінниці, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Fiat Doblo.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди на місці події загинули дві пасажирки Mazda, 1976 і 1998 р. н., жительки Київської області, і пасажири Fiat Doblo - чоловік і жінка, 1944 та 1945 р. н., жителі м. Гайсин Вінницької області.

Обох водіїв – 29-річного жителя Київської області, який перебував за кермом Mazda, і 42-річну жительку м. Гайсин, яка кермувала Fiat Doblo, – з тілесними ушкодженнями різного характеру у важкому стані доправлено до Козятинської районної лікарні.

Відкрито кримінальну справу за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть кількох осіб" (ч. 3 ст. 286 ККУ).

Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк до 10 років.

Триває слідство.

Смертельне ДТП під Вінницею. Смертельне ДТП під Вінницею.

 

Більше новин про: смертельна ДТП ДТП з авто

Архів
Новини
Кишкові інфекції, грип і проблеми зі шкірою: Супрун розповіла, чим небезпечні немиті руки 16:25
Смертельне ДТП під Вінницею.
У смертельній ДТП у Вінницькій області загинули чотири людини 15:55
Побиття журналіста в Черкасах будуть розслідувати як замах на вбивство 15:25
На Ельбрусі загинув український альпініст, - МНС РФ 14:55
У Дніпрі чоловік влаштував стрілянину з вікна квартири: пенсіонер поранений в голову 14:28
більше новин
Зеленський приїхав у Верховну Раду 15:22
Ірина і Юрій Луценко.
Летіли бізнес-класом: родину Луценків в елітних брендах помітили в аеропорту Риму 21:20
У Черкасах жорстоко побили журналіста, він у вкрай тяжкому стані 12:45
Секретар Рівненської міськради Паладійчук задекларував 67,8 тис. доларів і 17,9 тис. євро в особистому сейфі 21:18
Бойовик "ДНР" добровільно здався поліції в Донецькій області 15:02
більше новин
Звільнивши Артеменка, Порошенко призначив нового члена Нацради з телебачення 20:54
Добавки кальцію не допоможуть від ламкого волосся і нігтів, але допоможуть добавки цинку, - Супрун 22:50
Зеленський вимагає від Парубія проведення інавгурації 19 травня, щоб уникнути "вакууму влади" 23:37 Документ
Поліція почала розслідувати жорстоке побиття журналіста Комарова 19:53
Посеред ночі до Києва прийде потужна гроза з південного заходу, - синоптик 00:18 Карта
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok