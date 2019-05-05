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05 мая 2019, воскресенье, 14:55 176
Происшествия 2019-05-05T14:55:43+03:00
Українські Новини
На Эльбрусе погиб украинский альпинист, - МЧС РФ

На Эльбрусе погиб украинский альпинист, - МЧС РФ

Фото: МЧС РФ
Фото: МЧС РФ

Спасатели Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий нашли украинца без признаков жизни на горе Эльбрус.

Об этом говорится в сообщении МЧС России, передают Українськi Новини.

Согласно ему, в 11:28 5 мая в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России поступило сообщение о том, что на горе

Эльбрус на высоте 3 500 метров мужчина 1985 года рождения при восхождении потерял сознание.

По предварительным данным, им оказался альпинист из Украины.

Для эвакуации альпиниста выдвинулись спасатели Эльбрусского вертолетного поисково-спасательного отряда в количестве 14 человек и 2 единиц техники.

Как сообщали Українські Новини, ранее альпинист из Запорожья сорвался с Эльбруса и погиб. 

6 мая 2018 двое украинских альпинистов, поднялись на Эверест и застряли на высоте 6,4 тысяч метров.

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