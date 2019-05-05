Папа Римский Франциск пригласил руководство УГКЦ на совещание по Украине

Папа Римский Франциск пригласил руководство Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) в Рим на совещание относительно ситуации в Украине. Об этом сообщает Vatican News со ссылкой на коммюнике пресс-центра понтифика.

"В сложной и щекотливой ситуации, в которой находится Украина, Святейший Отец Франциск решил пригласить 5 и 6 июля 2019 года в Рим Верховного Архиепископа, членов Постоянного Синода и Митрополитов Украинской Греко-Католической Церкви", - говорится в нем.

При этом добавляется, что во встрече также примут участие руководители Дикастерий Римской Курии, занимающиеся вопросами, которые касаются нашей страны.

"Этой встречей Святейший Отец желает выразить свою близость Украинской Греко-Католической Церкви, которая осуществляет пастырское служение как на родине, так и в различных местах мира. Кроме того, эта встреча станет очередной возможностью для углубления сведений о жизни и потребностях Украины с целью определения способов, которыми Католическая Церковь, а особенно, Греко-Католическая Церковь, может все эффективнее посвятить себя проповедованию Евангелия, сделать взнос в поддержку страдающих и содействовать миру, в согласии, насколько это возможно, с Католической Церковью латинского обряда и другими Церквами и христианскими общинами", - говорится в коммюнике.

Напомним, греко-католики просят Гройсмана трижды в год предоставлять им для службы Софийский собор.