Трамп заявил, что несмотря на пуски новых ракет, соглашение с КНДР будет достигнуто

Президент США Дональд Трамп прокомментировал запуск ракет Северной Кореей и заявил, что верит договоренностям с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Все возможно в этом очень интересном мире, однако я верю, что Ким Чен Ын в полной мере осознает большой экономический потенциал для Северной Кореи и не будет делать ничего, чтобы помешать или покончить с этим", - написал Трамп.

Он также считает, что Ким Чен Ын на его стороне и не хочет нарушать данное обещание.

"Соглашение будет достигнуто!", - добавил Трамп.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын попытается заручиться поддержкой России, чтобы оказать давление на американского президента Дональда Трампа после встречи в Ханое.

Ким Чен Ын приказал создать еще больше ядерного оружия для КНДР.

В ООН заявили, что КНДР тайно продолжает развивать ядерную программу.