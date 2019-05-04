Добавки кальция не помогут от ломких волос и ногтей, но помогут добавки цинка, - Супрун

Минеральные добавки кальция не помогут от ломких ногтей и волос, потому что нехватка кальция в организме проявляется как потеря кальция, а в крови его уровень постоянен.

Об этом сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в соцсети Facebook.

Так, Супрун объяснила, что пить добавки кальция стоит, однако не только для здоровья костей.

"Кальций нужен не только для здоровья костей. Он является сигнальной молекулой внутри клетки, кофактором многих ферментов. Уровень кальция в крови должен быть постоянным. Мы должны получать около 1 грамма кальция в сутки", - объяснила Супрун.

При этом лучше пить цитрат кальция, и пить его в несколько приемов в течение дня дозами не более 600 мг. Добавки кальция взаимодействуют с другими лекарствами, в том числе с антибиотиками, бисфосфатами и лекарствами против гипертензии. Кроме этого, кальций ухудшает усвоение добавок магния, цинка и железа.

"Помогут ли добавки кальция от ломких ногтей и волос? Нет. Нехватка кальция в организме проявляется как потеря кальция, а в крови его уровень постоянен, поэтому ни на волосы, ни на кожу это не может повлиять", - рассказала Супрун.

И.о. министра посоветовала обращаться к врачу, если у вас ломкие ногти наряду с рядом других симптомов - потрескавшимися губами, одышкой, утомляемостью или внезапным набором веса. Это может быть проявлением анемии или недостаточной активности щитовидной железы.

Также Супрун рассказала, что калиций можно найти в молочной сыворотке, молоке и кисломолочных продуктах, но не сливках или сметане, сыре типа пармезан, моцарелла и сулугуни. Также кальций есть в белокочанной, цветной и пекинской капусте.

Популярная добавка магний является кофактором почти 80% ферментов в нашем теле, объясняет Супрун.

"Он (магний, - ред.) нужен для образования нейромедиаторов, а его недостаток связывают с сердечно-сосудистыми болезнями, диабетом, остеопорозом, гипертензией, и неврологическими нарушениями", - написала Супрун.

Так, дневная потребность в магнии - 3,6 мг/кг. Большинство добавок предлагает большую дозу. Но магний имеет ограничения в усвоении.

"Магний поглощается в кишечнике пассивным и активным переносом. Активное означает, что есть белок, который как перевозчик, тянет ион магния из кишечника в кровь. Это важный момент, ведь в таком случае именно количество переносчиков будет ограничивать способность тела усвоить магний. Магний, кальций и цинк имеют общий переносчик в кишечнике - чем их больше в организме, тем сильнее конкуренция и хуже поглощения", - объяснила и.о. министра.

Супрун посоветовала пить магний небольшими дозами и отдельно от кальция и цинка, а также сочетать с белковой и жирной пищей, сахаром и корнеплодами - они способствуют поглощению магния. А отруби, грибы, шпинат, орехи и высокие дозы других минералов будут препятствовать усвоению магния из добавок.

При этом магний содержится во всех зеленых овощах, зелени и крупах. К примеру, можно совмещать жемчужную или кукурузную кашу со шпинатом или пореем и горстью орехов и тыквенных семечек.

Цинк же является необходимым микроэлементом для работы иммунной системы, регуляции активности генов, заживления ран и работы мозга, сообщает Супрун.

"Добавки цинка эффективны в лечении длительной диареи у детей и ее предупреждении, и рекомендованы при кишечных инфекциях. Достаточное потребление цинка может замедлить связанные с возрастом хронические болезни, остеоартрит, остеопороз и дегенерацию сетчатки глаза. Добавки цинка контроль уровня глюкозы и баланс жиров у больных диабетом. Цинк необходим для образования спермы, его также могут прописать людям с ВИЧ", - объяснила Супрун.

Недостаток цинка, по словам и.о. министра, может проявляться в выпадении волос, дистрофии ногтей, эректильной дисфункции, отставании развития у детей, частых простудах. Цинка чаще недостает людям с алкоголизмом, нарушением усвоения нутриентов, а также будущим и кормящим матерям и веганам.

Количество же цинка, необходимого нам, зависит от возраста и веса, и колеблется от 5 до 12 мг/сутки.

"Цинк не запасается в нашем теле - лишнее выводится с мочой. Доза 40 мг считается безопасной. Суточную дозу цинка следует принять за 2-5 приемов", - подчеркнула Супрун.

По ее словам, хронические передозировки цинка могут приводить к тошноте, судоргам, диареи, ослаблению иммунитета, нарушению уровня липопротеинов крови и анемие - ко всему, что цинк должен улучшать.

"Мужчины, которые потребляют более 100 мг цинка в день, имеют в 2,3 раза выше риск рака простаты, чем остальные. Беременным и кормящим пить добавки цинка стоит только после консультации врача. Также добавки цинка ухудшают усвоение ряда антибиотиков и меди", - предупредила и.о. министра.

Супрун добавила, что цинк можно найти в мясе, морепродуктах, бобовых, тыквенном и конопляном семени, какао и орехах. Цинк в бобовых и орехах имеет низкую биодоступность, поэтому их лучше замачивать перед приготовлением или употреблением.

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