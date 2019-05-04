Секретар Рівненської міськради Паладійчук задекларував 67,8 тис. доларів і 17,9 тис. євро в особистому сейфі

Секретар Рівненської міської ради Сергій Паладійчук задекларував 426 086 гривень на 2018 рік. Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передають Українські Новини.

За даними декларанта, у звітному році він отримав 415 100 гривень зарплати і 10 986 гривень відсотків.

У Паладійчука немає нерухомості.

В особистому сейфі в Державному Ощадному банку Паладійчук зберігає 67,8 тис. доларів і 17,9 тис. євро готівкою, а в кредитній спілці "Захід Капітал" має депозитний вклад 62,4 тис. гривень.

Крім того, в розділі "Грошові кошти" він вказав 24 600 доларів і 716 540 гривень, які позичив "третім особам".

Також він вніс 4 056 доларів гривень в компанію СК ТАС і 3 401 долар США в компанію "Граве Україна страхування життя".

Паладійчук задекларував 76% корпоративних прав ТОВ "Телерадіокомпанія "Ритм", 30% прав ТОВ "Телерадіокомпанія "Для Вас", 25% прав ТОВ "Айплан" і автомобіль Renault Megane 2007 року випуску.

Також він вказав автомобіль Toyota RAV4 2016 року випуску, який орендує у компанії "Экопромторг"

Дружина Паладійчука Оксана Паладійчук у звітному році отримала 1 631 гривень зарплати, 419 965 гривень від підприємницької діяльності та 56 гривень відсотків.

Також вона задекларувала недобудований гараж площею 28 кв. м, житловий будинок 186 кв. м, садовий будинок 62 кв. м і 2 земельні ділянки (1 000 і 3 680 кв. м).

Як повідомляли Українські Новини, секретар Рівненської міської ради Сергій Паладійчук (фракція "Блок Петра Порошенко") задекларував 1 843 208 гривень, 93 тис. доларів і 8,5 тис. євро доходів і заощаджень за 2016 рік.

У червні 2016 року Рівненський міськрада обрала секретарем Паладійчука.