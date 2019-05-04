Секретар Рівненської міськради Паладійчук задекларував 67,8 тис. доларів і 17,9 тис. євро в особистому сейфі

Секретар Рівненської міської ради Сергій Паладійчук задекларував 426 086 гривень на 2018 рік. Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передають Українські Новини.\r\nЗа даними декларанта, у звітному році він отримав 415 100 гривень зарплати і 10 986 гривень відсотків.\r\nУ Паладійчука немає нерухомості.\r\nВ особистому сейфі в Державному Ощадному банку Паладійчук зберігає 67,8 тис. доларів і 17,9 тис. євро готівкою, а в кредитній спілці "Захід Капітал" має депозитний вклад 62,4 тис. гривень.\r\nКрім того, в розділі "Грошові кошти" він вказав 24 600 доларів і 716 540 гривень, які позичив "третім особам".\r\nТакож він вніс 4 056 доларів гривень в компанію СК ТАС і 3 401 долар США в компанію "Граве Україна страхування життя".\r\nПаладійчук задекларував 76% корпоративних прав ТОВ "Телерадіокомпанія "Ритм", 30% прав ТОВ "Телерадіокомпанія "Для Вас", 25% прав ТОВ "Айплан" і автомобіль Renault Megane 2007 року випуску.\r\nТакож він вказав автомобіль Toyota RAV4 2016 року випуску, який орендує у компанії "Экопромторг"\r\nДружина Паладійчука Оксана Паладійчук у звітному році отримала 1 631 гривень зарплати, 419 965 гривень від підприємницької діяльності та 56 гривень відсотків.\r\nТакож вона задекларувала недобудований гараж площею 28 кв. м, житловий будинок 186 кв. м, садовий будинок 62 кв. м і 2 земельні ділянки (1 000 і 3 680 кв. м).\r\nЯк повідомляли Українські Новини, секретар Рівненської міської ради Сергій Паладійчук (фракція "Блок Петра Порошенко") задекларував 1 843 208 гривень, 93 тис. доларів і 8,5 тис. євро доходів і заощаджень за 2016 рік.\r\nУ червні 2016 року Рівненський міськрада обрала секретарем Паладійчука.