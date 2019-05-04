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04 мая 2019, суббота, 17:15 340
Происшествия 2019-05-04T17:15:04+03:00
Українські Новини
В Киеве в парке нашли повешенным 25-летнего мужчину

В Киеве в парке нашли повешенным 25-летнего мужчину

В парке в Киеве нашли труп. Фото: Информатор
В парке в Киеве нашли труп. Фото: Информатор

Сегодня, 4 мая, в Киеве в зеленой зоне парка "Спутник" обнаружили труп мужчины. Об этом сообщает Информатор.

Так, сообщается, что труп обнаружил мужчина, который выгуливал собаку в парке. Он и вызвал медиков и полицию, но врачам оставалось только констатировать смерть.

Отмечается, что веревка была привязана к дереву. Очевидцы утверждают, что за несколько часов до этого видели парня живым. Он шел по улице с несколькими людьми.

По данным издания,родственники парня искали со вчерашнего дня. При умершем были обнаружены документы и личные вещи. Ему было 25 лет. Что стало причиной такого поступка — неизвестно.

Как сообщали Українські Новини, утром в понедельник в подъезде на Троещине повесился мужчина.

Ранее на Харьковщине 10-летнего мальчика нашли повешенным.

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