Альтернативный вид древних людей жил в горах Тибета, хотя раньше ученые считали это невозможным

Ученые нашли доказательства того, что древние люди, которых называют денисовскими, жили высоко в горах в Тибете, сообщает "BBC Украина" со ссылкой на журнал Nature.

Ранее считалось, что способность жить в экстремальных условиях была только у вида Homo sapiens.

По мнению ученых, наши предки передали современным людям ген, позволяющий жить на большой высоте в горах.

Денисовский человек - загадочный вид человека, который жил в Азии до того, как современные люди распространились по миру десятки тысяч лет назад.

До недавнего времени единственными найденными остатками этого вида были несколько фрагментов костей и зубов с Денисовой пещеры в Алтайском крае России. Но анализ ДНК доказал, что они были отдельной ветвью семьи человека.

Теперь же ученые обнаружили первые останки денисовского человека в другом месте. Это часть нижней челюсти, найденной в 1980 году в карстовой пещере Байшия, расположенной на высоте 3280 м на Тибетском плато.

Тибет. Фото: университет Ланчжоу

С помощью уран-ториевого метода датировки ученые выяснили, что возраст челюсти составляет 160 000 лет.

Существование доказательств проживания древних людей на такой высоте стал для ученых неожиданностью, говорит соавтор исследования Жан-Жак Ублан из Института эволюционной антропологии общества Макса Планка в Лейпциге.

"Когда мы имеем дело с "архаическими гоминидами", такими как неандартальци, "денисовские люди" и ранними формами Homo sapiens, известно, что они имели ограниченные возможности для существования в экстремальных условиях", - заявил Ублан.

Наибольшая высота, на которой находили остатки этих видов - 2000 м, говорит ученый.

"Таких мест немного, и это явно места, куда неандартальцы приходили летом, возможно, для охоты", - рассказывает специалист.

Про денисовского человека на Тибетском плато исследователь говорит: "Это плато ... И тут. Наверное, достаточно ресурсов для того, чтобы люди могли там жить, а не просто время от времени там появляться".

Хотя исследователи не нашли никаких следов сохраненной ДНК в этих остатках, они смогли получить белки с одного из коренных зубов, который они и проанализировали.

"Наш белковый анализ показал, что челюсть принадлежала популяции гоминид, которые были около родственными с людьми из Денисовой пещеры", - рассказал соавтор исследования Фрида Уэлкер с Копенганського университета.

Находка может быть объяснением, почему люди, которых исследовали в сибирской пещере, имели высокогорный ген, защищающий от гипоксии на большой высоте. Для ученых это оставалось загадкой, поскольку Денисова пещера расположена на высоте всего 700 м над уровнем моря.

У современного населения Тибета, шерп и соседних народностей такой же вариант этого гена, который они вероятно получили, когда Homo sapiens смешался с "денисовцами" тысячи лет назад.

По мнению ученых, этот вариант гена, вероятно, прошел через положительный естественный отбор.

"Мы можем предполагать, что при жизни в таких условиях любая мутация, которая помогала дышать в бедной кислородом атмосфере, могла сохраниться путем естественного отбора. Поэтому именно такой сценарий может объяснить, почему эта мутация до сих пор существует у современных тибетцев", - говорит профессор Ублан.

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