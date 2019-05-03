В Сумской области мужчину посадили на цепь за отказ работать

В Сумской области местный житель города Ахтырка посадил на цепь 54-летнего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба полиции Сумской области.

Так, сообщается, что 54-летний безработный мужчина познакомился с 23-летним жителем Ахтырки, который предложил ему немного пожить у него и помочь по хозяйству.

Безработный мужчина согласился и после праздников приступил к работе вместе с хозяином дома.

Он должен был заготовить древесину, но от тяжелой работы отказался, забрал свои вещи и ушел. Когда владелец дома увидел, что мужчины во дворе нет, то разозлился и поехал его искать на автомобиле ВАЗ-2101.

На одной из улиц Ахтырки мужчина увидел своего "работника" и силой затолкал в машину. Уже дома ахтырчанин надел на него наручники и приковал 5-метровой цепью в сарае. За полчаса мужчина сумел выбраться и убежал. С длинной цепью его заметили возле дороги и сообщили правоохранительным органам.

Полицейские открыли уголовное производство по статье "Незаконное лишение свободы или похищение человека". За содеянное жителю Ахтырки грозит до 5 лет ограничения или лишения свободы.

Как сообщали Українські Новини, в центре Киева мужчину приковали наручниками к перилам и ограбили.

Ранее в России обварился и умер мужчина, которого полицейский пристегнул наручниками к батарее.