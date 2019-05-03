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03 мая 2019, пятница, 17:23 123
Происшествия 2019-05-03T17:32:40+03:00
Українські Новини
Во Львове ищут подозреваемого в ложном минировании "Шамиля Басаева"

Во Львове ищут подозреваемого в ложном минировании "Шамиля Басаева"

Полиция 3 мая начала расследовать ложное сообщение о минировании аэропорта "Львов", главного железнодорожного вокзала и 5 отелей во Львове. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По его словам взрывртехники осмотрели все объекты, взрывчатка не обнаружена.

Аэропорт, вокзал и отели возобновили работу.

Отели находятся на ул. Романчука, Городокской, Галицкой, Звенигородской и на пр. Свободы.

Ведутся поиски анонима, который сделал ложное сообщение о минировании.

Известно, что он назвался "Шамилем Басаевым" и попросил полицейских угадать, какой из объектов он подорвет первым.

Шамиль Басаев - чеченский военный, один из лидеров Республики Ичкерия.

Погиб в 2006 году в результате взрыва грузовика с оружием и боеприпасами.

Как сообщали УкраЇнські Новини, неизвестный 3 мая около 10:30 сообщил о минировании аэропорта "Львов", главного железнодорожного вокзала и 5 отелей во Львове.

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