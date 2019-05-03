Во Львове ищут подозреваемого в ложном минировании "Шамиля Басаева"

Полиция 3 мая начала расследовать ложное сообщение о минировании аэропорта "Львов", главного железнодорожного вокзала и 5 отелей во Львове. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Главного управления Национальной полиции во Львовской области.\r\nПо его словам взрывртехники осмотрели все объекты, взрывчатка не обнаружена.\r\nАэропорт, вокзал и отели возобновили работу.\r\nОтели находятся на ул. Романчука, Городокской, Галицкой, Звенигородской и на пр. Свободы.\r\nВедутся поиски анонима, который сделал ложное сообщение о минировании.\r\nИзвестно, что он назвался "Шамилем Басаевым" и попросил полицейских угадать, какой из объектов он подорвет первым.\r\nШамиль Басаев - чеченский военный, один из лидеров Республики Ичкерия.\r\nПогиб в 2006 году в результате взрыва грузовика с оружием и боеприпасами.\r\nКак сообщали УкраЇнські Новини, неизвестный 3 мая около 10:30 сообщил о минировании аэропорта "Львов", главного железнодорожного вокзала и 5 отелей во Львове.