Пользователи Facebook возмутились игнорированием Зеленским 5-й годовщины Одесской трагедии 2 мая

Пользователи социальной сети Facebook возмутились тем фактом, что новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал 5-ю годовщину Одесской трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года в ходе массовых беспорядков и столкновений граждан.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых столкновений погибло 48 человек, 42 из них – при пожаре в Доме профсоюзов. Погибшие являлись "антимайдановцами" из палаточного лагеря, распологавшегося на Куликовом поля. В здание они пытались укрыться от нападавших на них националистов, которые и подожгли Дом профсоюзов. Пытавшихся спастись от пожара людей боевики, штурмующие здание, добивали из огнестрельного оружия, а прыгавщих из окон - битами.

Украинская власть саботирует расследование по данному делу. Виновные в трагедии до сих пор не установлены, хотя они запечатлены на десятках видеороликов и свидетельствах очевидцев.

Отметим, что Зеленский не упомянул и не прокомментировал данные событий. 2 мая он сообщил, что встречался с представителями исламской общины Украины. А также написал сообщение в соцсети Facebook, что "у России с Украиной из общего осталась только граница".

Петр Порошенко также проигнорировал 5-ю годовщину Одесской трагедии. Какие-либо упоминания 2 мая отсутствуют на веб-сайте официального интернет-представительства Президента Украины. На странице Порошенко в соцсети Facebook упомянут лишь погибший на Донбассе майор Вооруженных сил Украины Андрей Кизило. Это единственное сообщение Порошенко за 2 мая.

В свою очередь, хотелось бы не только выразить соболезнования родственникам всем погибшим в Одессе, но и напомнить слова известной песни Леонида Утесова:

"Ты одессит, Мишка, а это значит,

Что не страшны тебе ни горе, ни беда.

Ведь ты моряк, Мишка! Моряк не плачет

И не теряет бодрость духа никогда!

Спокойные лиманы, цветущие каштаны

Еще услышат шелест развернутых знамен,

Когда войдет обратно походкою чеканной

В красавицу-Одессу усталый батальон".

https://www.youtube.com/watch?v=zowLbeLCxGc" frameborder="0" allowfullscreen>

Как сообщали Українські Новини, мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека в Украине считает неэффективным расследование украинскими правоохранителями массовой гибели людей в ходе беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.