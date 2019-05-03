Пользователи Facebook возмутились игнорированием Зеленским 5-й годовщины Одесской трагедии 2 мая

Пользователи социальной сети Facebook возмутились тем фактом, что новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал 5-ю годовщину Одесской трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года в ходе массовых беспорядков и столкновений граждан.\r\nНапомним, 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых столкновений погибло 48 человек, 42 из них – при пожаре в Доме профсоюзов. Погибшие являлись "антимайдановцами" из палаточного лагеря, распологавшегося на Куликовом поля. В здание они пытались укрыться от нападавших на них националистов, которые и подожгли Дом профсоюзов. Пытавшихся спастись от пожара людей боевики, штурмующие здание, добивали из огнестрельного оружия, а прыгавщих из окон - битами.\r\nУкраинская власть саботирует расследование по данному делу. Виновные в трагедии до сих пор не установлены, хотя они запечатлены на десятках видеороликов и свидетельствах очевидцев.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nОтметим, что Зеленский не упомянул и не прокомментировал данные событий. 2 мая он сообщил, что встречался с представителями исламской общины Украины. А также написал сообщение в соцсети Facebook, что "у России с Украиной из общего осталась только граница".\r\n\r\nПетр Порошенко также проигнорировал 5-ю годовщину Одесской трагедии. Какие-либо упоминания 2 мая отсутствуют на веб-сайте официального интернет-представительства Президента Украины. На странице Порошенко в соцсети Facebook упомянут лишь погибший на Донбассе майор Вооруженных сил Украины Андрей Кизило. Это единственное сообщение Порошенко за 2 мая.\r\n\r\nВ свою очередь, хотелось бы не только выразить соболезнования родственникам всем погибшим в Одессе, но и напомнить слова известной песни Леонида Утесова:\r\n"Ты одессит, Мишка, а это значит,Что не страшны тебе ни горе, ни беда.Ведь ты моряк, Мишка! Моряк не плачетИ не теряет бодрость духа никогда!\r\nСпокойные лиманы, цветущие каштаныЕще услышат шелест развернутых знамен,Когда войдет обратно походкою чеканнойВ красавицу-Одессу усталый батальон".\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=zowLbeLCxGc" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКак сообщали Українські Новини, мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека в Украине считает неэффективным расследование украинскими правоохранителями массовой гибели людей в ходе беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.