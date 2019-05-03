Користувачі Facebook обурилися ігноруванням Зеленським 5-ї річниці Одеської трагедії 2 травня

Користувачі соціальної мережі Facebook обурилися тим фактом, що новообраний Президент України Володимир Зеленський проігнорував 5-ю річницю Одеської трагедії, що сталася 2 травня 2014 року в ході масових заворушень і зіткнень громадян.\r\nНагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових зіткнень загинуло 48 чоловік, 42 з них – при пожежі в Будинку профспілок. Загиблі були "антимайданівцями" з наметового табору, що розташовувався на Куликовому полі. У будівлі вони намагалися сховатися від нападників-націоналістів, які й підпалили Будинок профспілок. Людей, які намагалися врятуватися від пожежі, штурмуючі будівлю бойовики добивали з вогнепальної зброї, а плигаючих з вікон - бітами.\r\nУкраїнська влада саботує розслідування у даній справі. Винні в трагедії досі не встановлені, хоча вони зафіксовані на десятках відеороликів та у свідченнях очевидців.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nЗазначимо, що Зеленський не згадав та не прокоментував дані події. 2 травня він повідомив, що зустрічався з представниками ісламської громади України. А також написав повідомлення у соцмережі Facebook, що "у Росії з Україною із загального залишився лише кордон".\r\n\r\nПетро Порошенко також проігнорував 5-у річницю Одеської трагедії. Будь-які згадки 2 травня відсутні на веб-сайті офіційного інтернет-представництва Президента України. На сторінці Порошенка у соцмережі Facebook згаданий лише загиблий на Донбасі майор Збройних сил України Андрій Кизило. Це єдине повідомлення Порошенка за 2 травня.\r\n\r\nУ свою чергу, хотілося б не лише висловити співчуття всім родичам загиблим в Одесі, але і нагадати слова відомої пісні Леоніда Утьосова:\r\n"Ты одессит, Мишка, а это значит,Что не страшны тебе ни горе, ни беда.Ведь ты моряк, Мишка! Моряк не плачетИ не теряет бодрость духа никогда!\r\nСпокойные лиманы, цветущие каштаныЕще услышат шелест развернутых знамен,Когда войдет обратно походкою чеканнойВ красавицу-Одессу усталый батальон".\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=zowLbeLCxGc" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nЯк повідомляли Українські Новини, моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй (ООН) з прав людини в Україні вважає неефективним розслідування українськими правоохоронцями масової загибелі людей в ході заворушень в Одесі 2 травня 2014 року.