Користувачі Facebook обурилися ігноруванням Зеленським 5-ї річниці Одеської трагедії 2 травня

Користувачі соціальної мережі Facebook обурилися тим фактом, що новообраний Президент України Володимир Зеленський проігнорував 5-ю річницю Одеської трагедії, що сталася 2 травня 2014 року в ході масових заворушень і зіткнень громадян.

Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових зіткнень загинуло 48 чоловік, 42 з них – при пожежі в Будинку профспілок. Загиблі були "антимайданівцями" з наметового табору, що розташовувався на Куликовому полі. У будівлі вони намагалися сховатися від нападників-націоналістів, які й підпалили Будинок профспілок. Людей, які намагалися врятуватися від пожежі, штурмуючі будівлю бойовики добивали з вогнепальної зброї, а плигаючих з вікон - бітами.

Українська влада саботує розслідування у даній справі. Винні в трагедії досі не встановлені, хоча вони зафіксовані на десятках відеороликів та у свідченнях очевидців.

Зазначимо, що Зеленський не згадав та не прокоментував дані події. 2 травня він повідомив, що зустрічався з представниками ісламської громади України. А також написав повідомлення у соцмережі Facebook, що "у Росії з Україною із загального залишився лише кордон".

Петро Порошенко також проігнорував 5-у річницю Одеської трагедії. Будь-які згадки 2 травня відсутні на веб-сайті офіційного інтернет-представництва Президента України. На сторінці Порошенка у соцмережі Facebook згаданий лише загиблий на Донбасі майор Збройних сил України Андрій Кизило. Це єдине повідомлення Порошенка за 2 травня.

У свою чергу, хотілося б не лише висловити співчуття всім родичам загиблим в Одесі, але і нагадати слова відомої пісні Леоніда Утьосова:

"Ты одессит, Мишка, а это значит,

Что не страшны тебе ни горе, ни беда.

Ведь ты моряк, Мишка! Моряк не плачет

И не теряет бодрость духа никогда!

Спокойные лиманы, цветущие каштаны

Еще услышат шелест развернутых знамен,

Когда войдет обратно походкою чеканной

В красавицу-Одессу усталый батальон".

https://www.youtube.com/watch?v=zowLbeLCxGc" frameborder="0" allowfullscreen>

Як повідомляли Українські Новини, моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй (ООН) з прав людини в Україні вважає неефективним розслідування українськими правоохоронцями масової загибелі людей в ході заворушень в Одесі 2 травня 2014 року.