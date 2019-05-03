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03 мая 2019, пятница, 13:59 1912
Общество 2019-05-03T13:59:19+03:00
Українські Новини
В Киеве демонтируют оборонный завод "Арсенал" с 255-летней историей

В Киеве демонтируют оборонный завод "Арсенал" с 255-летней историей

В Киеве разбирают здание военно-промышленного государственного завода Арсенал. Фото: facebook.com/alexander.kava
В Киеве разбирают здание военно-промышленного государственного завода Арсенал. Фото: facebook.com/alexander.kava

В центре Киева начались работы по демонтажу корпуса оборонного завода Арсенал. Об этом сообщил бывший замминистра инфраструктуры Украины Александр Кава на своей странице в Facebook в пятницу, 3 мая.

"В Киеве разбирают здание военно-промышленного государственного завода Арсенал на улице Московской. Фасадное здание было отдано в залог. Госпредприятие не смогло выплатить кредит и здание продано как залоговое имущество с молотка", – написал Кава и опубликовал фото с места событий.

Он также напомнил, что история завода Арсенал на Печерске начинается с 1764 года. В этом году предприятию исполняется 255 лет.

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