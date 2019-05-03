В Киеве демонтируют оборонный завод "Арсенал" с 255-летней историей

В центре Киева начались работы по демонтажу корпуса оборонного завода Арсенал. Об этом сообщил бывший замминистра инфраструктуры Украины Александр Кава на своей странице в Facebook в пятницу, 3 мая.

"В Киеве разбирают здание военно-промышленного государственного завода Арсенал на улице Московской. Фасадное здание было отдано в залог. Госпредприятие не смогло выплатить кредит и здание продано как залоговое имущество с молотка", – написал Кава и опубликовал фото с места событий.

Он также напомнил, что история завода Арсенал на Печерске начинается с 1764 года. В этом году предприятию исполняется 255 лет.