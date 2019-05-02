В Николаеве маршрутка врезалась в грузовик, есть пострадавшие

В Николаеве в среду, 20 марта, маршрутный автобус попал в ДТП. Водитель не справился с управлением и врезался в дерево, пострадали четверо пассажиров. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

"20 марта около 19:40 в районе дома 55 по пр-ту Центральному 20-летний водитель маршрутного такси РУТА не справился с управлением и допустил выезд за пределы проезжей части с последующим столкновением с деревом.

Правоохранители установили, что в результате ДТП травмы получили четверо пассажиров микроавтобуса.

Как сообщали Українські Новини, ночью в Николаеве врезался в дерево автомобиль с военными.

Ранее в Николаеве пьяный таксист в попытке сбежать протаранил полицейское авто.