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02 мая 2019, четверг, 21:08 17
Происшествия 2019-05-02T21:08:27+03:00
Українські Новини
На Троещине мужчина пытался украсть "киндер-сюрпризов" на 7000 гривен

На Троещине мужчина пытался украсть "киндер-сюрпризов" на 7000 гривен

Из киевского супермаркета пытались украсть киндер-сюрпризы. Фото: facebook.com/KyivOperativ
Из киевского супермаркета пытались украсть киндер-сюрпризы. Фото: facebook.com/KyivOperativ

В Киеве, в ТРЦ "Район" охрана торгового зала задержала мужчину, который украл "киндер-сюрпризы". Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

"Игорянич из Львова хотел вынести киндеров из супермаркета в ТРЦ "Район" у Киева. Ну, там не парочку, а много - почти на 7000 гривен. Охрана отработала на отлично. Ценителя сладкого передали копам", - говорится в сообщении.

А между прочим, в Одессе мужчина тоже украл из супермаркета сто киндер-сюрпризов. А из львовского гипермаркета женщина попыталась украсть 220 киндер-сюрпризов.

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Из киевского супермаркета пытались украсть киндер-сюрпризы. Фото: facebook.com/KyivOperativ
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