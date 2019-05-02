На Троещине мужчина пытался украсть "киндер-сюрпризов" на 7000 гривен

В Киеве, в ТРЦ "Район" охрана торгового зала задержала мужчину, который украл "киндер-сюрпризы". Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

"Игорянич из Львова хотел вынести киндеров из супермаркета в ТРЦ "Район" у Киева. Ну, там не парочку, а много - почти на 7000 гривен. Охрана отработала на отлично. Ценителя сладкого передали копам", - говорится в сообщении.

А между прочим, в Одессе мужчина тоже украл из супермаркета сто киндер-сюрпризов. А из львовского гипермаркета женщина попыталась украсть 220 киндер-сюрпризов.