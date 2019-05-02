На Троєщині чоловік намагався вкрасти "кіндер-сюрпризів" на 7000 гривень

У Києві, в ТРЦ "Район" охорона торгового залу затримала чоловіка, який вкрав "кіндер-сюрпризи". Про це повідомляє "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook.

"Игорянич зі Львова хотів винести кіндерів з супермаркету в ТРЦ "Район" у Києва. Ну, там не парочку, а багато - майже на 7000 гривень. Охорона відпрацювала на відмінно. Цінителя солодкого передали копам", - йдеться в повідомленні.

А між іншим, в Одесі чоловік теж вкрав з супермаркету сто кіндер-сюрпризів. А з львівського гіпермаркету жінка спробувала вкрасти 220 кіндер-сюрпризів.