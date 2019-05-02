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02 травня 2019, четвер, 21:08 6
Події 2019-05-03T00:30:02+03:00
Українські Новини
На Троєщині чоловік намагався вкрасти "кіндер-сюрпризів" на 7000 гривень

На Троєщині чоловік намагався вкрасти "кіндер-сюрпризів" на 7000 гривень

З київського супермаркету намагалися вкрасти кіндер-сюрпризи. Фото: facebook.com/KyivOperativ
З київського супермаркету намагалися вкрасти кіндер-сюрпризи. Фото: facebook.com/KyivOperativ

У Києві, в ТРЦ "Район" охорона торгового залу затримала чоловіка, який вкрав "кіндер-сюрпризи". Про це повідомляє "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook.

"Игорянич зі Львова хотів винести кіндерів з супермаркету в ТРЦ "Район" у Києва. Ну, там не парочку, а багато - майже на 7000 гривень. Охорона відпрацювала на відмінно. Цінителя солодкого передали копам", - йдеться в повідомленні.

А між іншим, в Одесі чоловік теж вкрав з супермаркету сто кіндер-сюрпризів. А з львівського гіпермаркету жінка спробувала вкрасти 220 кіндер-сюрпризів.

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