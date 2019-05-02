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02 мая 2019, четверг, 20:34 164
Происшествия 2019-05-02T20:35:47+03:00
Українські Новини
36-летний беларус пытался изнасиловать 14-летнюю девушку в селе под Киевом

36-летний беларус пытался изнасиловать 14-летнюю девушку в селе под Киевом

Насилие. Фото: pixabay
Насилие. Фото: pixabay

Полиция задержала 36-летнего гражданина Беларуси, имеющего временный вид на жительство в Украине до 2020 года, по подозрению в совращении 14-летней школьницы в селе Горенка Киево-Святошинского района.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции, передают Українськi Новини.

В сообщении сказано, что школьница обратилась в полицию с заявлением о том, что сосед несколько дней назад пытался ее изнасиловать.

Правоохранители выяснили, что мужчина, на которого указала девушка, недавно заселился в многоквартирном доме, они задержали его по месту временного проживания.

Согласно показаниям девушки, нетрезвый мужчина сначала завел с ней беседу около подъезда, затем пригласил ее в свой дом продолжить разговор, где пытался ее изнасиловать.

Полицейские открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса.

Подозреваемому грозит лишение свободы до пяти лет и запрет въезда в Украину.

Как сообщали Українськi Новини, в январе суд приговорил к 15 годам тюрьмы педофила за изнасилование 7-летней девочки в Харьковской области. Также в Киеве задержали убийцу и насильника 16-летней девушки на Оболони.

Ранее в Одесской области задержали мужчину, который пытался изнасиловать 11-летнюю девочку.

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