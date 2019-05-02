36-летний беларус пытался изнасиловать 14-летнюю девушку в селе под Киевом

Полиция задержала 36-летнего гражданина Беларуси, имеющего временный вид на жительство в Украине до 2020 года, по подозрению в совращении 14-летней школьницы в селе Горенка Киево-Святошинского района.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции, передают Українськi Новини.\r\nВ сообщении сказано, что школьница обратилась в полицию с заявлением о том, что сосед несколько дней назад пытался ее изнасиловать.\r\nПравоохранители выяснили, что мужчина, на которого указала девушка, недавно заселился в многоквартирном доме, они задержали его по месту временного проживания.\r\nСогласно показаниям девушки, нетрезвый мужчина сначала завел с ней беседу около подъезда, затем пригласил ее в свой дом продолжить разговор, где пытался ее изнасиловать.\r\nПолицейские открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса.\r\nПодозреваемому грозит лишение свободы до пяти лет и запрет въезда в Украину.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в январе суд приговорил к 15 годам тюрьмы педофила за изнасилование 7-летней девочки в Харьковской области. Также в Киеве задержали убийцу и насильника 16-летней девушки на Оболони.\r\nРанее в Одесской области задержали мужчину, который пытался изнасиловать 11-летнюю девочку.