В Одессе произошли столкновения, а под Днипром избили депутата горсовета: главные события регионов

В Одессе начались стычки: на Куликово поле зашли 40 человек с красными шариками. Об этом сообщают "Новости N". На Куликовом поле в Одессе, где идет чествование памяти жертв трагедии 2 мая, начались стычки. Внутрь оцепления прошло около 40 молодых парней с красными шариками. Отмечается, что обычно в день памяти жертв трагедии после 16:00 в воздух запускают сотни черных шаров. Этих ребят сразу же обступили люди, пришедшие почтить память. Началась толкотня и словесная перепалка. Молодые люди постоянно выкрикивали "Слава Украине!". Обе стороны конфликта окорбляли друг друга, обстановка была накалена. У дома профсоюзов были около 40 проукраинских активистов и около 300 сторонников Куликова поля, в основном пожилые люди. Полиция находилась рядом, но не разделяла конфликтующих - все уже смешались в единой толпе. Сочувствующие жертвам трагедии приготовились запускать черные (три связки по 20 штук) и белые (одна связка с таким же количеством) шаров. Это, как они говорят, символизирует души погибших. Очевидцы говорят, что во время стычки одна из женщин ударила ножом девушку (то ли журналистку, то ли проукраинскую активистку). Девушка не получила никаких ранений, пострадала лишь ее одежда. Полиция никаких задержаний не проводила.

По факту загрязнения Псла начато уголовное производство. Об этом сообщает "Ваш шанс". Сумская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту нарушения правил охраны вод, повлекшее вероятное загрязнение р. Псел. Основанием для начала следствия стало сообщение в Facebook местного жителя, который выложил фото загрязненной реки в районе Старого села. Затем в ЕРДР 27 апреля сотрудники полиции внесли соответствующие сведения по ч.1 ст.242 УК Украины (нарушение правил охраны вод). В тот же день с привлечением специалистов Госэкоинспекции в Сумской области и Госпродпотребслужбы в Сумской области был проведен осмотр указанного места, во время которого были отобраны образцы воды для микробиологического и гидрохимического анализа. Досудебное следствие продолжается. По результатам выводов специалистов будет принято процессуальное решение.

Огромная змея под подъездом переполошила целый город в Днепропетровской области. Об этом сообщает "Наше місто". Пресмыкающееся очень приличных размеров приползло под подъезд дома по адресу ул. Жуковского, 80 в Никополе. Местные жители в соцсетяхсраз же бросились огпределять, кто это – ядовитая гадюка или обыкновенный уж. Большинство сошлись во мнении, что это все-таки уж. Но никопольчане решили, что, кто бы это ни был, таких гостей под подъездами они больше видеть не хотят.

После контрольной закупки на Николаевщине, Госпродпотребслужба требует изъять из продажи масло Новокаховского завода. Об этом сообщают "Николаевские новости". Инспектора Еланецкого межрайонного управления Главного управления Госпродпотребслужбы в Николаевской области в одном из магазинов взяли на проверку образцы масла сладкосливочного селянского с заявленной жирностью 72,5 процента. В "Николаевском центре защиты потребителей" провели лабораторные исследования. Оказалось, что в этой продукции Новокаховского завода плавленых сыров только 24 процента немолочного жира в жировой фазе. Главное управление Госпродпотребслужбы Николаевской области направило письмо в адрес завода о необходимости отзыва масла и принятия мер по устранению нарушений Закона Украины "Об основных принципах и требования к безопасности и качеству пищевых продуктов". Госпродпотребслужба обращает внимание предпринимателей на недопустимость продажи вышеупомянутого масла. В противном случае они автоматически становятся соучастниками в распространении фальсификата.

В Запорожье мужчина расстрелял собаку на глазах у детей, которые гуляли на площадке. Об этом сообщает "Фраза". На днях в Днепровском районе Запорожья на улице Дудыкина произошло ЧП: мужчина на детской площадке на глазах у детей расстрелял собаку. Как выяснили журналисты "Фразы", об этом на своей странице в Facebook написала зооволонтер Елена Пылова. Дети, гулявшие в тот момент на площадке, просили живодера не трогать животное, так как оно вело себя вполне спокойно и дружелюбно. Собаку доставили в ветклинику и сразу же прооперировали. На мужчину, стрелявшего в пса, написали заявление в полицию. Как оказалось, у него есть разрешение на ношение оружия.

Под Днипром избили депутата горсовета. Об этом сообщает "Днепр Час". В Каменском на лодочной станции по улице Набережная, 1, избили депутата Каменского горсовета Григория Самойленко. Кроме нанесения телесных повреждений, депутату угрожали заряженным пистолетом. ЧП произошло около 13.00 2 мая, на территории лодочной станции "Хвиля". Как рассказал сам Григорий, нападение произошло, когда он направился к своему месту для хранения лодок, на которое ранее был заключен договор с КП "Благоустрій". "Когда я подошел к площадке, то обнаружил, что на моем месте находится плавсредство человека, которому было отказано в заключении договора на этот участок. При попытке убрать чужую лодку на меня напали председатель ОО "Хвиля" Бурховец, его зам Дейнеко, и владелец лодки Алексейчук, которые стали меня избивать. Когда удалось вырваться, зампреседателя Дейнеко зарядил патрон в пистолет и навел его на меня", - рассказывает Григорий Самойленко. Происходящее депутат попытался снять на телефон, однако его имущество вырвали из рук и разбили. На лодочную станцию была вызвана полиция, которая в данный момент работает на месте происшествия.

В Олешках реставрируют мемориальный комплекс памяти героев Второй мировой войны. Об этом сообщает "Гривна". В Олешках сейчас готовятся к предстоящему празднованию Дня Победы. Городские службы, активная молодежь и неравнодушные горожане активно принимают участие в данных мероприятиях. Так, на днях члены молодежного совета приступили к реставрации мемориала в Парке Славы в Олешках. Об этом сообщил городской голова Дмитрий Воронов. "Молодежный совет совместно со специалистами отдела социально-культурного развития Олешковской городского совета, решили отреставрировать мемориальный комплекс памяти героев Второй Мировой войны в Парке Славы в Олешках, - поделился он. Также Воронов гордо добавил: "Вот такая у нас молодежь тоже есть, а не только вандалы которые все крушат на своем пути". Отмечается, что в парке Славы уже покрасили скамейки и памятные сооружения, побелили стелу и провели техническое обслуживание "Вечного огня". Работы по подготовке мемориалов к Дню победы проводятся по всей Херсонщине.

В Виннице столкнулись трамвай и троллейбус. Об этом докладывает "20 минут Винница". Около половины второго часа дня в Виннице произошла авария с участием общественного транспорта. Известно о пяти пострадавших. От железнодорожного вокзала до Южного Буга образовался затор. Стояли также трамваи. В Виннице возле Дома офицеров не разминулись троллейбус и трамвай. Факт аварии подтвердили нам в полиции. Известно, что на место приехали три быстрых помощи. Медики помогают пассажирам. Правоохранители выясняют детали. "На место выехали два следователей. Один уехал в больницу, другой будет работать непосредственно на месте ДТП и опрашивать свидетелей. Пока еще нет информации", - рассказал пресс-офицер винницкой областной полиции Вадим Кобзарь. По его словам, троллейбус ехал со стороны железнодорожного вокзала, а трамвай поворачивал на улицу Замостянскую. "На перекрестке произошло столкновение. В результате аварии четыре человека каретами скорой помощи доставили в больницу. Известно также, что еще один пострадавший сам добрался в медучреждение. По состоянию на 14:30 есть информация о пяти пострадавших", - отмечает пресс-офицер полиции. "Сейчас о состоянии людей и где именно они ехали, в трамвае или в троллейбусе, информации нет. На месте ДТП экипажи патрульной полиции регулируют и организуют движение транспортных средств в объезд", - говорит Кобзарь.

Миллион просмотров, сняты во Львове, создан в Израиле: история Евы подорвала Instagram. Об этом докладывает "Главком". Частная инициатива израильского предпринимателя получила признание даже в Белом Доме Как выглядела бы история Евы Хейман, еврейской девочки из Румынии, если бы во время Холокоста существовал Instagram? Этим вопросом задались израильтянин и его дочь Майя. В результате размышлений появился уникальный проект, который в эти дни подорвал Instagram в Израиле и во всем мире. В среду, 1 мая, накануне Дня Катастрофы, в Instagram появились первые серии нового сериала в формате "стори" под названием Eva.Stories. Премьере предшествовала рекламная кампания, вызвавшая неоднозначные отзывы в соцсетях. Вдоль трассы Аялон в центре Тель-Авива были установлены гигантские постеры, которые обещали рассказать историю настоящей девочки Евы, "как если бы у нее во время Холокоста был Instagram".

Как сообщали Українські Новини, в Одессе на Куликовом поле задержали 15-летнюю девушку с советской символикой на футболке, а в Карпатах из-за ливней развалился мост и сошли оползни.

Также в Одессе на бронекатере погиб 23-летний матрос.