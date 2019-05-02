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02 мая 2019, четверг, 15:38 115
Происшествия 2019-05-02T15:38:41+03:00
Українські Новини
В Одессе на бронекатере погиб 23-летний матрос

В Одессе на бронекатере погиб 23-летний матрос

В Одессе на борту малого бронированного артиллерийского катера (МБАК) Вышгород погиб 23 летний матрос. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-центре ВМС Украины в четверг, 2 мая.

"Трагический случай произошел утром на борту МБАКа, который находился в Практической (Военной) гавани в Одессе", – говорится в сообщении.

По факту гибели матроса началось следствие. Правоохранители выясняют, было ли это самоубийство.

Бронекатер Вышгород и еще три МБАКа были введены в состав национальных Военно-морских сил 1 июля 2018.

Напомним, ранее военный погиб в результате наезда поезда во Львовской области.

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