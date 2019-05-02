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  • Бойко сделал замечание Зеленскому: продолжение политики на разрыв связей с Россией – это повторение ошибок Порошенко
02 мая 2019, четверг, 19:49 232
Политика 2019-05-02T20:52:03+03:00
Українські Новини
Бойко сделал замечание Зеленскому: продолжение политики на разрыв связей с Россией – это повторение ошибок Пор

Бойко сделал замечание Зеленскому: продолжение политики на разрыв связей с Россией – это повторение ошибок Порошенко

Юрий Бойко. Фото: platform.org.ua
Юрий Бойко. Фото: platform.org.ua

Продолжение политики на разрыв связей с Россией - это повторение ошибок Порошенко. Об этом заявил основатель "Оппозиционной платформы-За жизнь", народный депутат Юрий Бойко в комментарии журналистам.

"Слова Владимира Зеленского о том, что граница — единственное, что сегодня объединяет Украину и Россию, — это повторение ошибок уходящего режима, который сделал разрыв украино-российских связей основой своей политической доктрины. Этот безответственный курс ведет в политический тупик", — подчеркнул Юрий Бойко.

Он отметил, что в свое время у Петра Порошенко был выбор между миром и войной.

"Став президентом он выбрал войну. Итог за пять лет — тысячи жертв, сотни тысяч беженцев, миллионы поломанных судеб и продолжающиеся бои на Донбассе. Сейчас подобный выбор стоит перед Владимиром Зеленским и это уже не шоу, а человеческие жизни и будущее страны. От нового Президента ждут мира, а не повторения риторики режима Порошенко в стиле "прочь от Москвы", — сказал Юрий Бойко.

Оппозиционный политик подчеркнул, что выборы уже прошли. Закончились шоу на стадионах и сдачи анализов. Это значит, что избранному Президенту пора менять формат и готовиться к управлению государством.

"Важнейшими проблемами сегодня является поиск мирного урегулирования конфликта на Донбассе, деэскалация в акватории Азовского и Черного морей. В сфере экономики — продление контракта на транзит газа, снятие ограничений на поставки в Украину нефти и нефтепродуктов. Все эти задачи требуют диалога с Российской Федерацией, а не упражнений в острословии", — подчеркнул Юрий Бойко.

По его словам, то, что украинcко-российские отношения в таком критическом состоянии — вина политиков. И задача политиков это изменить.

"Наши страны и народы на самом деле связывает очень многое. Это и родственные связи, и общий для многих язык, единая вера, общие страницы истории и общие победы. В том числе и Великая Победа над фашизмом, очередную дату которой мы будем скоро отмечать. В канун праздника хочу поздравить наши народы-победители, а политикам напомнить, что судьбы людей важнее любых политических позиций и идеологических доктрин", — резюмировал основатель "Оппозиционной платформы-За жизнь".

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