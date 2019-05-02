Новости дня: над Украиной нависли грозы и инаугурация

Прошло два дня с момента официального оглашения Зеленского победителем второго тура выборов Президента, а дата инаугурации до сих пор неизвестна. Завтра результаты выборов опубликуют официальные издания "Голос України" и "Урядовий Кур'єр". С этого момента стартует отсчет 30 дней, в течение которых Рада обязана назначить дату инаугурации, чтобы выполнить требование Конституции. Зеленский пока не назвал желательную дату своей инаугурации, поэтому инициатива на стороне Рады.\r\nСамая быстрая инаугурация была у Порошенко – на 13-й день после выборов. Януковича инаугурировали на 18-й день, после голосования, а Ющенко на 28-й. Если перевести эти даты на прошедшие выборы, то Зеленского должны бы инаугурировать не позднее 19 мая. Если данное сравнение будет уместным.\r\nВ любом случае, до инаугурации Зеленский не будет называть претендентов на кресла во власти.\r\nОтдохнув два дня в Турции Зеленский начал троллить в Facebook Россию. Он неожиданно заявил, что у Украины с ней общего только граница. Зеленский также назвал две свежие проблемы в отношениях с РФ: запрет на экспорт нефтепродуктов, раздачу паспортов в ОРДЛО. Часть сторонников Зе были разочарованы резкой тональностью, поскольку ожидают от него обещанного мира, который невозможен без переговоров с Россией.\r\nСегодня в Одессе вспоминают трагические события 2 мая 2014 года. Тогда масштабное столкновение противоборствующих активистов закончилось массовой гибелью людей из-за пожара в Доме профсоюзов. Представители власти в Одессу не приехали, зато два крыла оппозиции Бойко и Новинский возложили цветы на Куликовом поле и пообещали добиться наказания виновных.\r\nСегодня второй день как заработали новые правила начисления пени за долги по коммуналке. Подробнее о коллективных договорах и начислении пени можно прочесть в нашей публикации.\r\nКабмин обещал снизить цену на газ с 1 мая, но уже второе число и никто не понимает, удалось это сделать или нет. Ранее Кабмин и "Нефтегаз" договорились снизить цену на 30 копеек, но поссорились из-за текста правительственного постановления.\r\nВ Украину пришли майские грозы. Будет тепло, но мокро всю неделю.