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02 мая 2019, четверг, 19:42 128
Политика 2019-05-02T20:59:14+03:00
Українські Новини
Новости дня: над Украиной нависли грозы и инаугурация

Новости дня: над Украиной нависли грозы и инаугурация

Прошло два дня с момента официального оглашения Зеленского победителем второго тура выборов Президента, а дата инаугурации до сих пор неизвестна. Завтра результаты выборов опубликуют официальные издания "Голос України" и "Урядовий Кур'єр". С этого момента стартует отсчет 30 дней, в течение которых Рада обязана назначить дату инаугурации, чтобы выполнить требование Конституции. Зеленский пока не назвал желательную дату своей инаугурации, поэтому инициатива на стороне Рады.

Самая быстрая инаугурация была у Порошенко – на 13-й день после выборов. Януковича инаугурировали на 18-й день, после голосования, а Ющенко на 28-й. Если перевести эти даты на прошедшие выборы, то Зеленского должны бы инаугурировать не позднее 19 мая. Если данное сравнение будет уместным.

В любом случае, до инаугурации Зеленский не будет называть претендентов на кресла во власти.

Отдохнув два дня в Турции Зеленский начал троллить в Facebook Россию. Он неожиданно заявил, что у Украины с ней общего только граница. Зеленский также назвал две свежие проблемы в отношениях с РФ: запрет на экспорт нефтепродуктов, раздачу паспортов в ОРДЛО. Часть сторонников Зе были разочарованы резкой тональностью, поскольку ожидают от него обещанного мира, который невозможен без переговоров с Россией.

Сегодня в Одессе вспоминают трагические события 2 мая 2014 года. Тогда масштабное столкновение противоборствующих активистов закончилось массовой гибелью людей из-за пожара в Доме профсоюзов. Представители власти в Одессу не приехали, зато два крыла оппозиции Бойко и Новинский возложили цветы на Куликовом поле и пообещали добиться наказания виновных.

Сегодня второй день как заработали новые правила начисления пени за долги по коммуналке. Подробнее о коллективных договорах и начислении пени можно прочесть в нашей публикации.

Кабмин обещал снизить цену на газ с 1 мая, но уже второе число и никто не понимает, удалось это сделать или нет. Ранее Кабмин и "Нефтегаз" договорились снизить цену на 30 копеек, но поссорились из-за текста правительственного постановления.

В Украину пришли майские грозы. Будет тепло, но мокро всю неделю.

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