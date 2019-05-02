Дружина нардепа Рибчинського повідомила про його американські банківські рахунки, – ЗМІ

Шеф-редактор інтернет-видання "Шарий.net" Ольга Шарій на своєму Youtube-каналі опублікувала відеоматеріал, в якому розповіла про деякі подробиці життя та діяльності депутата Верховної Ради України від групи "Воля народу" Євгена Рибчинського та його сім'ї, поспілкувавшись за допомогою відеозв'язку Skype з його дружиною Юлією.

Про це повідомило інтернет-видання Шарий.net.

Зокрема, дружина нардепа, яка проживає у Сполучених Штатах Америки, заявила, що Рибчинський залишив свою сім'ю "без копійки на рахунку" і з серпня минулого року не телефонує та нічим не допомагає.

Незважаючи на "проукраїнську" позицію Рибчинського, яку він постійно публічно декларує, його родина отримала американське громадянство.

"Ця людина дуже цікава. Вона як флюгер – куди вітер подує, такою вона і стає. Коли ми поїхали до Америки, він говорив, що його утискав Янукович. Але ніякого утиску не було. Свій бізнес він занапастив сам", – сказала дружина Рибчинського.

Після виходу програми "Гроші" про життя Рибчинського у США, йому терміново знадобилося "технічне розлучення" для відсторонення від своєї сім'ї.

"Тобто людина не думала, що його родині потрібно повернутися до України. Йому потрібно було показати, що зі своєю сім'єю він ніяк не пов'язаний", – пояснила Ольга Шарій.

Також дружина Рибчинського стверджує, що нардеп прекрасно знав, скільки коштує оренда будинку в США, хоча сам народний депутат заперечував це на камеру.

Крім того, Юлія Рибчинська навела як докази неправдивості заяв свого чоловіка ряд документів (рахунки, фальшиві довідки), а також показала сам будинок, в якому проживає.

Раніше Ольга Шарій показала американське життя сім'ї нардепа Рибчинського.