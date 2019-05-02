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02 мая 2019, четверг, 16:27 214
Силовые структуры 2019-05-02T17:35:28+03:00
Українські Новини
В Украину прибыли американские десантники

В Украину прибыли американские десантники

В Украину прибыли более 130 военнослужащих десантно-штурмовой дивизии армии США. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Церемония передачи полномочий состоялась в Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

На замену военнослужащим 278-го бронекавалерийского полка Национальной гвардии США из штата Теннесси, которые находились на Львовщине с лета 2018 года, в Украину прибыли более 130 военных 2-й бригадной тактической группы Страйк 101-й воздушно-десантной (десантно-штурмовой) дивизии армии США. Срок ротации на территории Украины для американских военных будет составлять 9 месяцев.

В Минобороны отметили, что американские гвардейцы из штата Теннесси хорошо справились с задачами по подготовке украинских подразделений и получили награды Минобороны Украины.

Представители армии США будут продолжать помогать в тренировке подразделений Вооруженных сил Украины по стандартам подготовки армий государств НАТО.

Напомним, украинский военный и нацгвардеец США погибли из-за падения истребителя Су-27 в Винницкой области. Во вторник истребитель Су-27 упал в Винницкой области во время выполнения учебно-боевого полета.

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