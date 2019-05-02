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02 мая 2019, четверг, 15:44 88
Политика 2019-05-02T15:46:05+03:00
Українські Новини
Кличко показал, как укрепляется склон возле филармонии, который разрушался долгие годы

Кличко показал, как укрепляется склон возле филармонии, который разрушался долгие годы

Работы на аварийных склонах. Фото: пресс-служба Виталия Кличко
Работы на аварийных склонах. Фото: пресс-служба Виталия Кличко

На аварийных склонах около Национальной филармонии Украины проводятся работы по укреплению.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на странице в социальной сети Facebook.

"Идет укрепление склонов. Более 400 свай будут поддерживать горку, которая постепенно съезжает. На протяжении последних 20 лет здание филармонии находится в аварийном состоянии", – прокомментировал видео мэр.

По его словам, рабочие проводят укрепление опасного склона согласно проекту.

"Так что работы идут не только по строительству нового пешеходно-велосипедного моста, но и по укреплению горки, на которой находится Арка дружбы народов и филармония", – сообщил Виталий Кличко.

Напомним, что Киевская администрация на Владимирской горке и в парке "Крещатый" проводит установку подпорных стен и укрепление склонов. Раньше мэр поручил научно-исследовательскому институту разработать проект по укреплению этих участков. По нему рядом с Национальной филармонией будут установлены 400 буронабивных свай и 4 подпорные стенки. Все работы проводятся согласно графику и полностью соответствуют строительным нормам и стандартам.

Больше новостей о: Виталий Кличко Филармония мэр Киева

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