Ті, хто звинувачують ДТЕК у монополізації постачання електроенергії, підміняють поняття, – юрист

На думку юриста-міжнародника Андрія Бузарова, дозвіл Антимонопольного комітету України (АМКУ) на придбання енергохолдингом ДТЕК розподільних компаній "Київобленерго" та "Одесаобленерго" відповідає закону та європейській практиці. Критики плутають ринки постачання електроенергії та операторів розподільчих електромереж.

Про це Бузаров завив в ефірі телевізійного каналу "112 Україна".

"Мова йде як раз про електромережі, а не про постачання електроенергії. Це дуже важливий аспект, на який треба звернути увагу. Відбувається по суті придбання мереж, але ніяк не поставки. Ті, хто критикують, весь час говорять про поставку. Тут йде підміна понять. І коли ми говоримо якраз про електромережі, то тут мова йде про те, що у нас по суті вже з 1 січня 2019 року введені нові механізми управління цим ринком. У нас на сьогоднішній день існує майже 430 підприємств, які займаються поставками енергії. Вони отримують відповідну ліцензію. Це все проводиться у відповідності з вимогами Європейського Союзу", - пояснив юрист.

Експерт упевнений, що Україна рухається в напрямку інтеграції з європейською енергетичною системою.

"Але у нас дійсно відбувається зближення з європейським енергоринком. У цьому зацікавлена Україна, в цьому зацікавлені й наші європейські партнери. Є угода про асоціацію, якою передбачено запровадження конкурентного ринку. Є вимога відповідного європейського енергопакету. У нас є вже частина законодавства, яка вступила в силу. І у нас є відповідні підзаконні нормативно-правові акти, які з точки зору закону займаються імплементацією усього цього величезного пакету, масиву документів по энергореформе", - нагадав Бузаров.

Як повідомлялося, 25 квітня АМКУ більшістю голосів надала дозвіл групі ДТЕК придбати "Київобленерго" та "Одесаобленерго". "Одесаобленерго" та "Київобленерго" є операторами системи розподілу в Одеській та Київській областях та не здійснюють діяльність з постачання електроенергії.

Діяльність операторів системи розподілу повністю регулюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП). Надаючи дозвіл на концентрацію, АМКУ поклала на ДТЕК ряд зобов'язань, які усувають будь-який можливий вплив на суміжні ринки – постачання та виробництво електроенергії.