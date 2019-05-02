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02 мая 2019, четверг, 15:22 104
Наука 2019-05-02T15:23:33+03:00
Українські Новини
Виагра улучшает не только потенцию, но и работу сердца, - ученые

Виагра улучшает не только потенцию, но и работу сердца, - ученые

Виагра. Фото: pixabay
Виагра. Фото: pixabay

Лекарственное средство сиалис, которое обычно назначают для улучшения потенции, существенно снижает риск возникновения сердечной недостаточности, пишет "BBC Украина" со ссылкой на материал The Times.

По своему действию сиалис подобнен виагре, которую можно приобрести без рецепта, и которую, изначально, разрабатывали именно для лечения сердца.

Чуть позже фармацевты обнаружили у виагры побочный эффект, благодаря которому она стала известна во всем мире. Последние эксперименты подтвердили, что виагра и сиалис улучшают деятельность сердца как у мужчин, так и у женщин.

"Пациенты, принимающие это лекарство, меньше подвержены инфарктам. Если же инфаркты среди этой категории случаются, то смертность от них гораздо меньше", - говорит исследователь из Манчестерского университета Эндрю Таффорд.

Пока рано однозначно связывать такую ​​положительную статистику именно с действием препаратов для лечения импотенции. Возможно, здесь действуют другие факторы, например, активный образ жизни у тех, кто принимает сиалис или виагру.

И хотя эксперименты на овцах подтверждают версию врачей, они все же не советуют самостоятельно принимать препараты от эректильной дисфункции тем, у кого больное сердце.

Как сообщали Українські Новини, ​Пентагон за четыре года потратил на виагру $294 млн, а в Китае в алкоголь массово добавляли виагру.

Ранее ​виагру предложили заменить ядом бразильских странствующих пауков.

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