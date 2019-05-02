Пашинский и еще 7 депутатов предлагают призывать резервистов в особый период без объявления мобилизации

Заместитель председателя фракции "Народный фронт" в Верховной Раде, председатель комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский и 7 депутатов предлагают парламенту разрешить призывать резервистов во время особого периода без объявления мобилизации.

Об этом говорится в законопроекте №10260, зарегистрированном в Раде 25 апреля, передают Українськi Новини.

Согласно ему, для доукомплектования Вооруженных Сил и других военных формирований резервистам предлагается проходить военную службу по призыву во время особого периода.

Для таких лиц предусматривается длительность службы до 6 месяцев, а также она не может превышать 18 месяцев за весь период прохождения службы в военном резерве в особый период.

В случае необходимости указанные резервисты, выслужив установленные сроки, могут быть задержаны на службе до 6 месяцев в соответствии с указом Президента.

Такие лица смогут иметь льготы на отпуск, обеспечение семей жильем, социальные гарантии и при трудоустройстве.

Проходящие военную службу по призыву во время особого периода могут быть освобождены от службы в случае получения права на пенсию по выслуге лет, при окончании или систематическом невыполнении контракта, по состоянию здоровья, при служебном несоответствии, по собственному желанию или семейным обстоятельствам.

Предлагается дополнить Уголовный кодекс нормой, которая за уклонение от призыва на такую службы предусматривает штраф от 700 до 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (11,9-17 тыс. гривен), при повторении преступления - от 2 до 5 лет лишения свободы.

Авторами законопроекта являются депутаты Татьяна Чорновол и Андрей Левус (оба- фракция "Народный фронт"), Тарас Пастух (фракция "Объединение "Самопомощь"), председатель комитета по вопросам нацбезопасности Пашинский (НФ), председатель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов, Иван Винник, Дмитрий Андриевский и Сергей Рудик, а также Алена Шкрум (фракция "Всеукраинское объединение "Батьківщина").

Как сообщали Українськi Новини, в декабре ВСУ начали сборы оперативного резерва военнообязанных из-за военного положения.

Также в ВСУ объяснили, сколько будут платить военнообязанным и резервистам за время сборов.