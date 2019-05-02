Глава МинВОТ утроил оклад за счет надбавок и командировочных

Зарплата министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадима Черныша за март составила 39,6 тыс. гривен, его заместителей - от 39,2 тыс. до 46,8 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 73,2 тыс. гривен.\r\nОб этом говорится в ответе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц на запрос Українських Новин.\r\nСумма средств, начисленная Чернышу за март, составила 39 565 гривен, из них должностной оклад составил 12 800 гривен, надбавка за выслугу лет - 1 920 гривен, надбавка за работу, предусматривающую доступ к государственной тайне, - 2 560 гривен, надбавка за интенсивность труда - 12 800 гривен, индексация - 493 гривны, командировочные - 8 992 гривны.\r\nПосле удержания налогов он получил 31 850 гривен.\r\nЗарплата первого заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юсуфа Куркчи составила 46,8 тыс. гривен, замминистра Георгия Туки - 39,2 тыс. гривен, Виктории Ворониной - 40,5 тыс. гривен, замминистра Юрия Грымчака - 42,4 тыс. гривен и государственного секретаря Сергея Злакомана - 73,2 тыс. гривен.\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, Черныш за февраль утроил свой оклад за счет надбавок и премий.\r\nРанее глава МинВОТ Черныш купил квартиру в Киеве за 2 млн гривен и задекларировал почти $100 тыс. налички.