Пять лет после трагедии 2 мая в Одессе: ООН представит результаты мониторинга

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине представит аналитическую справку "Ответственность за убийства и насильственные смерти 2 мая 2014 в Одессе".\r\nСправку представит председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер.\r\nПосле ужасной трагедии глава областной администрации Владимир Немировский покинул свой пост, а начальник областной милиции Дмитрий Фучеджи, которого обвиняли в содействии сепаратистам и организации беспорядков, скрылся.\r\nДом профсоюзов в Одессе загорелся в ходе противостояния между активистами Антимайдана и проукраинскими активистами.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=EXT-Wz14tB0" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=j5izzoBEP2Q" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКак сообщали Українськi Новини, 18 сентября 2017 года Ильичевский городской суд Одесской области оправдал Сергея Долженкова, Евгения Мефедова и еще 17 обвиняемых в организации массовых беспорядков, повлекших гибель 48 человек 2 мая 2014 года на Греческой площади в Одессе.\r\nВ Черноморске недовольные оправдательным приговором по отношению к фигурантам "дела 2 мая", пытались штурмовать здание суда.\r\nПозже стало известно, что двух оправданных фигурантов дела "2 мая" снова арестовали.