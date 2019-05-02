Пять лет после трагедии 2 мая в Одессе: ООН представит результаты мониторинга

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине представит аналитическую справку "Ответственность за убийства и насильственные смерти 2 мая 2014 в Одессе".

Справку представит председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер.

После ужасной трагедии глава областной администрации Владимир Немировский покинул свой пост, а начальник областной милиции Дмитрий Фучеджи, которого обвиняли в содействии сепаратистам и организации беспорядков, скрылся.

Дом профсоюзов в Одессе загорелся в ходе противостояния между активистами Антимайдана и проукраинскими активистами.

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Как сообщали Українськi Новини, 18 сентября 2017 года Ильичевский городской суд Одесской области оправдал Сергея Долженкова, Евгения Мефедова и еще 17 обвиняемых в организации массовых беспорядков, повлекших гибель 48 человек 2 мая 2014 года на Греческой площади в Одессе.

В Черноморске недовольные оправдательным приговором по отношению к фигурантам "дела 2 мая", пытались штурмовать здание суда.

Позже стало известно, что двух оправданных фигурантов дела "2 мая" снова арестовали.