Украина поставит Турции крупную партию управляемых танковых ракет

Государственное хозрасчетное внешнеторговое предприятие "Спецтехноэкспорт" и турецкая государственная корпорация Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) договорились о поставках управляемых танковых ракет "Конус" калибра 120 мм.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Спецтехноэкспорта", передают Українські Новини.

"В первый день международной оборонной выставки IDEF'19 в г. Стамбул, представителями ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт" парафирован контракт с турецкой государственной корпорацией Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) на поставку 120-мм ствольных управляемых ракет "Конус" производства ГП "ГККБ "ЛУЧ", - говорится в нем.

Согласно сообщению, парафирование договора позволило согласовать вопрос стоимости и сроков поставок, а также другие условия реализации договоренностей.

Отмечается, что в течение первого этапа реализации контракта предусмотрены поставки 120-мм управляемых ракет "Конус" и устройств наведения для их интеграции в турецкие основные боевые танки.

Предусмотрено, что в результате частичного трансфера технологий, украинские управляемые ракеты будут производиться на мощностях MKEK.

При этом завершение процедуры подписания и начало производства экспортной партии ракет запланировано на ближайшие недели.

Как сообщали Українські Новини, в "Спецтехноэкспорт" подтвердили поступление в Украину из США летального оружия. Ранее "Спецтехноэкспорт" заявлял о блокировке деятельности предприятия из-за следственных действий Генпрокуратуры и ГФС.

Тем временем САП сообщила о подозрении в растрате госсредств экс-директору и 4 служащим "Спецтехноэкспорта".