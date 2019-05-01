Американские подростки начали чаще заканчивать жизнь самоубийством после просмотра сериала Netflix

После выхода сериала Netflix "13 причин почему" о школьной травле и проблемах подростков в США возросло количество подростковых суицидов. Речь идет о школьниках в возрасте от 10 до 17 лет.

Об этом сообщил CNN.

В большинстве случаев это касается мальчиков – их уровень самоубийств вырос на 28,9% после премьеры сериала. В Netflix заявили, что ответственно изучают эту проблему.

"13 причин почему" снят по одноименному роману Джея Эшера 2007 года. Первый сезон получил неоднозначную реакцию у зрителей и критиков, а сам сериал завоевал широкую популярность, хотя его создателей обвинили в романтизации суицида.

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