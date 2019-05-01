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01 мая 2019, среда, 11:51 374
Америка 2019-05-01T11:59:11+03:00
Українські Новини
Американские подростки начали чаще заканчивать жизнь самоубийством после просмотра сериала Netflix

Американские подростки начали чаще заканчивать жизнь самоубийством после просмотра сериала Netflix

После выхода сериала Netflix "13 причин почему" о школьной травле и проблемах подростков в США возросло количество подростковых суицидов. Речь идет о школьниках в возрасте от 10 до 17 лет.

Об этом сообщил CNN.

В большинстве случаев это касается мальчиков – их уровень самоубийств вырос на 28,9% после премьеры сериала. В Netflix заявили, что ответственно изучают эту проблему.

"13 причин почему" снят по одноименному роману Джея Эшера 2007 года. Первый сезон получил неоднозначную реакцию у зрителей и критиков, а сам сериал завоевал широкую популярность, хотя его создателей обвинили в романтизации суицида.

Как сообщали Українські Новини, во Львовской области совершил суицид 10-классник.

Ранее в Киеве из окна многоэтажного дома выпал 21-летний нацгвардеец.

Также в киевском метро на "Левобережной" на рельсы упал человек.

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