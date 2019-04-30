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30 апреля 2019, вторник, 23:41 380
Общество 2019-05-01T01:30:02+03:00
Українські Новини
В Карпатах нашли потерявшихся польских туристов

В Карпатах нашли потерявшихся польских туристов

В Карпатах потерялись туристы из Польши. Спасали их сотрудники ГСЧС. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

"Сегодня, в 7:00, в ГСЧС поступила информация, что 29 апреля в пгт Мысливка Долинского района из гостиницы "12 месяцев" ушли в горы и к настоящему времени не вернулись двое граждан Республики Польша. В 8.15 к проведению поисково-спасательных работ были привлечены спасатели Выготского поисково-спасательного отделения", – сообщили в ведомстве.

В 11.30 спасатели поисково-спасательного отделения нашли заблудившихся туристов на горе Пусташик в пгт Выгода Долинского района и в 13.30 сопроводили к месту их временного проживания. Состояние пострадавших удовлетворительное.

Как сообщали Українські Новини, 23 февраля, в Карпатах спасатели начали транспортировку пострадавших туристов с горы Поп Иван.

23 февраля утром из-за погодных условий с горы Поп Иван не могли спустить тела погибших туристов.

Ранее, 22 ферваля, два туриста замерзли насмерть в Карпатах.

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