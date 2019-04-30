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30 апреля 2019, вторник, 18:16 338
Силовые структуры 2019-04-30T20:15:02+03:00
Українські Новини
В аэропорту "Борисполь" транслировали видео с картой Украины без Крыма

В аэропорту "Борисполь" транслировали видео с картой Украины без Крыма

Фото отрывка видеоролика Украины без Крыма. Фото: полиция Киевской области
Фото отрывка видеоролика Украины без Крыма. Фото: полиция Киевской области

Полиция открыла уголовное производство по факту распространения видеоролика с изображением Украина без Крыма в аэропорту "Борисполь" за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Следователи готовят материалы для объявления подозрения.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киевской области, передают Українські Новини.

Инцидент произошел 29 апреля. В полицию обратился один из пассажиров аэропорта "Борисполь". Он сообщил, что в здании аэропорта транслируют видеоролик, в котором Украина отражена без АР Крым.

По данному факту следственным отделом отделения аэропорта "Борисполь" было открыто уголовное производство по ч.1 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские документируют факт распространения незаконного видеоконтента и опрашивают работников аэропорта, устанавливают лиц, которые монтировали и предоставили проморолик для размещения. Предварительно установлено, что письмо с предложением о размещении видеоконтента поступил в предприятия с Министерства информационной политики.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся первоочередные следственные действия. Полицейские собирают доказательную базу для объявления подозрения лицам, которые заказали и создали данный видеопродукт.

Как сообщали Українські Новини, США исключают возможность возвращения Крыма Украине военным путем

Также Книга рекордов Гиннеса назвала аннексированный Севастополь российским.

В 2017 Кабмин планировал до 2020 восстановить территориальную целостность Украины.

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