В аэропорту "Борисполь" транслировали видео с картой Украины без Крыма

Полиция открыла уголовное производство по факту распространения видеоролика с изображением Украина без Крыма в аэропорту "Борисполь" за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Следователи готовят материалы для объявления подозрения.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киевской области, передают Українські Новини.\r\nИнцидент произошел 29 апреля. В полицию обратился один из пассажиров аэропорта "Борисполь". Он сообщил, что в здании аэропорта транслируют видеоролик, в котором Украина отражена без АР Крым.\r\n\r\nПо данному факту следственным отделом отделения аэропорта "Борисполь" было открыто уголовное производство по ч.1 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.\r\nПолицейские документируют факт распространения незаконного видеоконтента и опрашивают работников аэропорта, устанавливают лиц, которые монтировали и предоставили проморолик для размещения. Предварительно установлено, что письмо с предложением о размещении видеоконтента поступил в предприятия с Министерства информационной политики.\r\nУстанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся первоочередные следственные действия. Полицейские собирают доказательную базу для объявления подозрения лицам, которые заказали и создали данный видеопродукт.\r\nКак сообщали Українські Новини, США исключают возможность возвращения Крыма Украине военным путем. \r\nТакже Книга рекордов Гиннеса назвала аннексированный Севастополь российским.\r\nВ 2017 Кабмин планировал до 2020 восстановить территориальную целостность Украины.