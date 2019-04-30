Садовий бідніший за свою дружину в 8 разів і у нього немає житла і машини

Мер Львова Андрій Садовий задекларував 691,479 тис. гривень доходів, отриманих у 2018 році.\r\nПро це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передають Українські Новини.\r\nЗарплата Садового у 2018 році становила 691,479 тис. гривень.\r\nДохід членів сім'ї Садового (дружина і 5 неповнолітніх дітей) за 2018 рік становив 5,850 млн гривень.\r\nЗ цих коштів 5 026, 986 тис. гривень - зарплата дружини Садового в ТРК "Люкс", 60,017 тис. гривень - робота за сумісництвом у ВАТ "Радіокомпанія "Люкс", 750 тис. гривень - безвідсоткова поворотна фінансова допомога в ПАТ "Радіокомпанія "Люкс", 1,605 тис. гривень - відсотки, 11,613 тис. гривень - дохід від продажу цінних паперів і корпоративних прав.\r\nУ Садового немає нерухомості і земельних ділянок, а також автомобілів, водних і повітряних суден.\r\nУ власності дружини Садового є автомобілі Mersedes Benz Viano 2012 випуску вартістю 667,5 тис. гривень і Skoda Kodiaq Style 2017 року вартістю 968,7 тис.\r\nЇй належить житловий будинок площею 660,4 кв. м, земельна ділянка під ним площею 702 кв. м, а також земельні ділянки площею 301 кв. м і 43 кв. м.\r\nУ Садового немає вкладів у банках і готівки.\r\nУ членів його сім'ї на рахунках в банках - 41,838 тис. гривень у Приватбанку і 15,283 тис. гривень в "Укрсиббанку".\r\nЧлени сім'ї володіють цінними паперами номінальною вартістю 170,89 тис. гривень.\r\nУ дружини Садового 150 тис. гривень і 10 тис. доларів США готівки.\r\nСадовий є власником громадської організації "Інститут освіти", торгової марки "Самопоміч".\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Садовий збирається досидіти у Львові свій термін мера і більше не балотуватися.\r\nРаніше Садовий просив ЦВК зняти його кандидатуру з виборів Президента.\r\nПеред цим дружина Садового заявила, що до неї приходило немовля Ісуса, яке закликало їх "йти і перемагати".