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30 апреля 2019, вторник, 14:08 29
Спорт 2019-04-30T17:00:03+03:00
Українські Новини
Федерация профессионального ММА Украины отмечает необходимость улучшения качества проведения проверки здоровья

Федерация профессионального ММА Украины отмечает необходимость улучшения качества проведения проверки здоровья бойцов перед участием в турнирах

Федерация профессионального ММА Украины отмечает необходимость улучшения качества проведения проверки здоровья бойцов перед участием в профессиональных турнирах.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщили представители федерации, передают Українські Новини.

Во время пресс-конференции президент федерации Владимир Сорока отметил, что федерация будет беспристрастным органом, который будет отвечать за контроль здоровья бойцов и будет обеспечивать независимое судейство боев.

Кроме того, он сообщил, что федерация будет обеспечивать на коммерческих профессиональных турнирах проверку здоровья бойцов, честный матчмейкинг и независимое судейство.

10 мая будет проведен первый в этом плане образцово-показательный турнир по смешанным боевым искусствам "FIGHT KINGS" под эгидой федерации, который должен установить "стандарт качества" в плане медицинского контроля и судейства.

"Это наш первый турнир, который мы проводим в Украине и в принципе поддержки от властей и министерств у нас нет, это лично наша организация, которую мы развиваем и которую мы хотим сделать лучшей в мире, чтобы бойцам было комфортно драться на наших турнирах, судьям было комфортно судить, и зрителям было приятно смотреть на наши бои", - сообщил главный рефери федерации Александр Букатин.

Также профессиональный боец ММА Дмитрий Баток отметил, что в плане шоу Украина отстает от остальных стран, но уровень бойцов в Украине достаточно высокий, для того чтобы конкурировать на международном уровне.

"Некоторые организации приглашают бойцов на бой и не проверяют состояние здоровья, как показывает практика очень важно проверять здоровье спортсмена, так как возможны травмы, которые могут привести к летальному исходу", - сказал Баток.

Кроме того, Букатин добавил, что в федерации будут внимательно следить за здоровьем бойцов, они будут сдавать анализы на гепатит В, на гепатит С и ВИЧ, так как это контактный вид спорта и там присутствует кровь, а также у федерации есть специальный контракт с медицинской бригадой, которая будет дежурить на случай любой травмы в ходе всего турнира.

Также представители федерации отметили, что сейчас в ММА не происходит трагичных случаев в связи с отсутствием проверки здоровья и "все делают вид что всё нормально" и для того, что бы избежать любых серьёзных проблем такого рода будущем была создана Федерация профессионального ММА в Украине.

"У нас есть отличный пример, это Атлетическая комиссия США, это организация, которая находится над всеми промоушенами боксёрскими, кикбоксёрскими и тд. Если комиссия не разрешает провести поединок, то поединок не может состояться. Также эта комиссия может лицензировать спортсменов, врачей, тренеров и так далее. МЫ были бы рады, если бы наша федерация к этому пришла", - подытожил представитель.
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