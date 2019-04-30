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30 апреля 2019, вторник, 12:45 318
Происшествия 2019-04-30T12:45:17+03:00
Українські Новини
На Ровенской АЭС случился пожар

На Ровенской АЭС случился пожар

На Ровенской АЭС вечером 29 апреля произошел пожар из-за повреждения трансформатора. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на начальника управления информации и связей с общественностью Ровенской АЭС Петра Кратика.

По его словам, в 21:04 из-за повреждения трансформатора связи 7АТ с последующим его возгоранием произошло отключение первой системы шин 330 кВ и соответственно отключение энергоблока №3.

Спасатели ликвидировали пожар около 22 часов. Причины устанавливаются. В настоящее время на АЭС работают 1-й и 4-й энергоблоки.

"По международной шкале событий на атомных объектах INES это событие классифицировано уровнем "ноль". Радиационное и экологическое состояние не менялось", - подчеркнул Кратик.

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