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29 апреля 2019, понедельник, 22:52 280
Европа 2019-04-29T22:56:55+03:00
Українські Новини
Микроавтобус с футболистами попал в аварию в Турции

Микроавтобус с футболистами попал в аварию в Турции

Микроавтобус, в котором ехали члены футбольной команды Alanyaspor, перевернулся в Турции. В результате погиб полузащитник команды.

Об этом сообщил Daily Sabah.

Так, машина выехала из города Кайсери после окончания матча, но вскоре она съехала с дороги и перевернулась.

Предварительно удалось выяснить, что причиной аварии стало то, что на момент ДТП оба водителя в микроавтобусе уснули. В результате травмировалось 7 человек, и один из них был госпитализирован в тяжелом состоянии. Спасти его не удалось – 28-летний полузащитник Йозеф Шурал погиб.

Водителей допросили и задержали того, кто в момент ДТП был за рулем.

Как сообщали Українські Новини, футболист Марадона попался пьяным за рулем.

В феврале 2018 года во Львовской области перевернулся автобус с 20 футболистами.

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