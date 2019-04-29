Микроавтобус с футболистами попал в аварию в Турции

Микроавтобус, в котором ехали члены футбольной команды Alanyaspor, перевернулся в Турции. В результате погиб полузащитник команды.\r\nОб этом сообщил Daily Sabah.\r\nТак, машина выехала из города Кайсери после окончания матча, но вскоре она съехала с дороги и перевернулась.\r\nПредварительно удалось выяснить, что причиной аварии стало то, что на момент ДТП оба водителя в микроавтобусе уснули. В результате травмировалось 7 человек, и один из них был госпитализирован в тяжелом состоянии. Спасти его не удалось – 28-летний полузащитник Йозеф Шурал погиб.\r\nВодителей допросили и задержали того, кто в момент ДТП был за рулем.\r\nКак сообщали Українські Новини, футболист Марадона попался пьяным за рулем.\r\nВ феврале 2018 года во Львовской области перевернулся автобус с 20 футболистами.