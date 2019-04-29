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29 апреля 2019, понедельник, 20:45 558
Силовые структуры 2019-04-29T22:48:27+03:00
Українські Новини
Украина и Чехия будут сотрудничать в сфере борьбы с преступностью

Украина и Чехия будут сотрудничать в сфере борьбы с преступностью

Полиция Украины и полиция Чехии договорились о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.

"Сегодня, 29 апреля, первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин и заместитель главы полиции Чешской Республики Ярослав Вилд подписали меморандум о взаимопонимании между полицейскими двух государств. Стороны будут сотрудничать в ряде сфер борьбы с преступностью", - сказано в нем.

Встреча Амброськина и Вилда прошла в Праге.

Отмечается, что речь шла о поиске, выявлении и документировании преступлений, связанных с организованными преступными группировками, нелегальной миграцией и торговлей людьми, а также о сотрудничестве в сфере борьбы с киберпреступностью, отмыванием денег, незаконной торговлей оружием, проявлениями транснациональной преступности.

Как сообщали Українськi Новини, Украина и Япония будут сотрудничать в сфере обороны.

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