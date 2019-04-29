Пятеро туристов из Киева заблудились в снежных Карпатах

В воскресенье, 28 апреля, пятеро жителей Киева отправились в путешествие по Карпатам. Они двигались по туристическому маршруту в районе Сивуля — горный хребет в Горганах (Ивано- Франковская область). В какой-то момент туристы поняли, что потерялись. Инцидент произошел вечером.\r\nОб этом сообщает ГосЧС Ивано-Франковской области.\r\nСообщается, что туристы не смогли сориентироваться на местности из-за высоких снежных заносов. Они быстро устали в поисках верного пути и позвонили спасателям, чтобы попросить помощи. Прибывшие на место работники поисково-спасательного отделения нашли всех пятерых путешественников и провели их до ближайшего села Осмолода. Жителям Киева больше не угрожает опасность, к счастью, ни один из них не пострадал.\r\nКак сообщали Українські Новини, 23 февраля, в Карпатах спасатели начали транспортировку пострадавших туристов с горы Поп Иван.\r\n23 февраля утром из-за погодных условий с горы Поп Иван не могли спустить тела погибших туристов.\r\nРанее, 22 ферваля, два туриста замерзли насмерть в Карпатах.