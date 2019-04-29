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29 апреля 2019, понедельник, 15:45 477
Силовые структуры 2019-04-29T15:50:02+03:00
Українські Новини
Пятеро туристов из Киева заблудились в снежных Карпатах

Пятеро туристов из Киева заблудились в снежных Карпатах

Карпаты. Фото: morshynska.uа
Карпаты. Фото: morshynska.uа

В воскресенье, 28 апреля, пятеро жителей Киева отправились в путешествие по Карпатам. Они двигались по туристическому маршруту в районе Сивуля — горный хребет в Горганах (Ивано- Франковская область). В какой-то момент туристы поняли, что потерялись. Инцидент произошел вечером.

Об этом сообщает ГосЧС Ивано-Франковской области.

Сообщается, что туристы не смогли сориентироваться на местности из-за высоких снежных заносов. Они быстро устали в поисках верного пути и позвонили спасателям, чтобы попросить помощи. Прибывшие на место работники поисково-спасательного отделения нашли всех пятерых путешественников и провели их до ближайшего села Осмолода. Жителям Киева больше не угрожает опасность, к счастью, ни один из них не пострадал.

Как сообщали Українські Новини, 23 февраля, в Карпатах спасатели начали транспортировку пострадавших туристов с горы Поп Иван.

23 февраля утром из-за погодных условий с горы Поп Иван не могли спустить тела погибших туристов.

Ранее, 22 ферваля, два туриста замерзли насмерть в Карпатах.

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